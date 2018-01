Don Matteo 11 quante puntate sono | quando inizia e quando finisce la nuova stagione

Don Matteo 11 - cast completo e attori (nomi e cognomi) di tutti i personaggi : Sono davvero tante le novità nel cast completo di Don Matteo 11: i personaggi e gli attori (i nomi e cognomi sono disponibili in questo nostro speciale) arriveranno sui nostri teleschermi tra pochi giorni, dopo una lunga attesa finalmente ritorneremo in quel di Spoleto e seguiremo le avventure di don Matteo e del maresciallo Cecchini. Insieme a loro non ci sarà più Giulio Tommasi: nel cast di Don Matteo 11 non sarà presente Simone Montedoro e ...

Don Matteo 11 trama - storia completa della nuova stagione : Cosa succederà in Don Matteo 11? La trama e la storia completa della nuova stagione prenderà il via tra pochi giorni, ma possiamo già darvi qualche anticipazione su ciò che vedremo. Come sempre, gli ambienti preferiti dei nostri personaggi saranno la canonica e il comando dei Carabinieri, perché protagonisti come sempre saranno anche i crimini che succederanno a Spoleto. A indagare, però, non ci sarà più l'amato Giulio Tommasi, che verrà ...

Terence Hill tra Don Matteo e Un passo dal cielo : “Vi spiego perché ho scelto il prete” : Terence Hill è pronto a indossare di nuovo la tonaca e girare in bicicletta tra le strade di Spoleto: dall'11 gennaio su Rai1 andrà in onda la nuova stagione di Don Matteo, l'undicesima per una delle serie tv più viste e amate dagli italiani, che anche all'estero sta raccogliendo la sua nicchia di pubblico. Don Matteo è un appuntamento imperdibile per i fan di Terence Hill e gli appassionati del genere, un vero e proprio evento che si rinnova ...

Don Matteo 11 : ecco cosa accadrà nel primo appuntamento dell'11 gennaio 2018 Video : Dopo tanta attesa, finalmente è arrivata l'undicesima stagione di #Don Matteo. La #Fiction di successo di Rai Uno [Video] prendera' il via dall'11 gennaio 2018. La serie composta da tredici puntate avra' un cast totalmente rinnovato. Oltre ad alcuni volti storici ci saranno delle new entry. Accanto a #terence hill che rivestira' i panni del protagonista, troverete anche: Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Giulia Fiume, ...

Don Matteo 11 : ecco cosa accadrà nel primo appuntamento dell'11 gennaio 2018 : Dopo tanta attesa, finalmente è arrivata l'undicesima stagione di "Don Matteo". La fiction di successo di Rai Uno prenderà il via dall'11 gennaio 2018. La serie composta da tredici puntate avrà un cast totalmente rinnovato. Oltre ad alcuni volti storici ci saranno delle new entry. Accanto a Terence Hill che rivestirà i panni del protagonista, troverete anche: Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Giulia Fiume, Federico Russo ...

Don Matteo 11 anticipazioni 1^ puntata : un nuovo capitano - un'amara verità Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni televisive su una delle fiction [Video]più amate dagli italiani. Di cosa stiamo parlando se non di #Don Matteo, la #Serie TV con protagonista Terence Hill, che tornera' con una nuovissima undicesima edizione. La trama della prima puntata in onda giovedì 11 gennaio ci svelano che Sofia nascondera' un terribile segreto, mentre a Spoleto giungera' un nuovo capitano al posto del caro ...

Don Matteo 11 anticipazioni 1^ puntata : un nuovo capitano - un'amara verità : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni televisive su una delle fiction più amate dagli italiani. Di cosa stiamo parlando se non di Don Matteo, la serie tv con protagonista Terence Hill, che tornerà con una nuovissima undicesima edizione. La trama della prima puntata in onda giovedì 11 gennaio ci svelano che Sofia nasconderà un terribile segreto, mentre a Spoleto giungerà un nuovo capitano al posto del caro Tommasi. anticipazioni ...

Torna Don Matteo 11 - il capitano ora è una donna : Uomo di poche parole, non si autocelebra mai, anzi fa sempre i complimenti agli altri. E' anche questo il suo segreto da oltre da 40 anni, dai tempi western di ' E lo chiamavano Trinità ' e di ' Il ...

Don Matteo. Da giovedì 11 gennaio tornano su Rai Uno i misteri di Spoleto : Terence Hill torna a vestire i panni di Don Matteo, uno dei personaggi che da oltre dieci anni l’ha fatto conoscere anche al pubblico più giovane. Il prete investigatore sarà chiamato ancora a risolvere i misteri di Spoleto. giovedì 11…Continua a leggere →

Don Matteo a Spoleto - parte la messa in onda in Rai : prime anticipazioni delle puntate e data : Giovedì 11 gennaio, in contemporanea con la messa in onda su RaiUno della nuova stagione di Don Matteo, la città di Spoleto, location principale della serie dal 2013, ha deciso di celebrare l'evento ...

Torna Don Matteo 11 - Carlo Conti reciterà in una puntata : Don Matteo 11 Torna, finalmente, per la gioia dei telespettatori affezionati alle avventure del prete più amato del piccolo schermo. Giovedi 11 gennaio, in prima serata su Rai Uno,

L'undicesimo anno di Don Matteo. Hill : "Piace perché è un cowboy" : Terence Hill fa strani accostamenti. Per il quasi ottantenne attore che mai perderà quell'accento esotico molto yankee, il suo Don Matteo assomiglia a un cowboy, tipizzazione d'uomo che conosce ...