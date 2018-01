Don Euro Il gigolò Francesco Mangiacapra minacciato di morte | chiesto rinvio a giudizio

Chiesto giudizio per Don Euro e vescovo : ROMA, 5 GEN - Per l'inchiesta sulle presunte spese 'allegre' di don Luca Morini, parroco di Massa Carrara ribattezzato anche 'don Euro', la procura del capoluogo toscano ha Chiesto il rinvio a ...

Borse europee chiuDono in spolvero - ancora rally per Fca : Le Borse europee chiudono in rialzo, complice i nuovi record di Wall Street che snobbano i dati sotto le attese sulla creazione di nuovi posti di lavoro negli Usa.A Milano l'indice Ftse Mib guadagna l'...

LIVE Speed skating - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata (5 gennaio). Si completa il programma con i 1500 metri : tra le Donne vince l’olandese Lotte van Beek - tra gli uomini si impone il russo Denis Yuskov : Si alza il sipario sugli Europei di Speed skating 2018: a Kolomna, in Russia, oggi è in programma la prima giornata di gare sulla pista che assegnerà i titoli continentali. In programma le gare dei 500 e dei 1500 metri, maschili e femminili. Nella distanza più breve, tra le donne, difenderanno i colori azzurri Francesca Bettrone ed Yvonne Daldossi, mentre nei 1500 metri toccherà a Gloria Malfatti, Francesca Lollobrigida e, ancora una volta, ...

Lo spettacolo contro la violenza sulle Donne porta in dote 2600 euro : Non credete a chi vi dice che niente può cambiare, insieme, uniti dallo spirito della solidarietà, possiamo rendere il mondo un posto migliore'.

Cenone di Capodanno - in Italia si spenDono 88 euro a famiglia : Per il Cenone di fine anno saranno destinati alla tavola 88 euro in media a famiglia, con un aumento del 10% rispetto allo scorso anno. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe' in vista del ...

"Così le bombe italiane ucciDono civili in Yemen" (eludendo l'embargo europeo a Riad) : bombe fabbricate in Sardegna sono state usate dall'Arabia Saudita nella guerra in Yemen e hanno provocato vittime anche tra i civili: la denuncia arriva dal New York Times che in prima...

Zingaretti : 'Salviamo la Casa Internazionale delle Donne - dalla Regione 90 mila euro' : ... un laboratorio politico e culturale gestito da tante associazioni del movimento delle Donne, polo sociale aperto al territorio e al mondo che svolge attivita', da tantissimo tempo e con continuita', ...

Nel 2018 puntare sui bond emergenti - Europa e Usa «renDono» troppo poco : I titoli di Stato restano una scelta di investimento poco rischiosa, ma nella zona euro i rendimenti sono ormai negativi. Per Lazard e Credit Suisse i bond Usa avranno performance leggermente superiori a quelli europei. Allianz e Mps: selezionare le opportunità nel debito emergente. Gli analisti BofA Merrill Lynch si aspettano che le azioni faranno meglio delle obbligazioni anche nel 2018...

Esercito comune europeo - a una Difesa unica corrisponDono uguali obiettivi politici? : L’accordo siglato dalla maggior parte dei membri dell’Unione europea riguardo la creazione di una struttura permanente in materia di Difesa il 13 novembre scorso riaccende l’attenzione su un classico punto critico europeo: quello di un Esercito comune come specchio di una unità di intenti in politica estera in un sistema internazionale che non vede più l’Europa al centro del mondo. di Federico Maiocchi Il 13 novembre ...

