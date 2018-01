Domenica in | record d' ascolti per la Parodi | trema Barbara D' Urso

Allerta Meteo - arriva lo scirocco : Domenica e Lunedì di piogge torrenziali al Nord/Ovest - caldo record - forti venti e sabbia del Sahara al Centro/Sud. I bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – Forte maltempo in arrivo sul Nord Italia nei prossimi due giorni: tra Domenica 7 e Lunedì 8 Gennaio avremo piogge torrenziali al Nord/Ovest e abbondanti nevicate sulle Alpi oltre i 1.200/1.500 metri di altitudine. Contemporaneamente le temperature aumenteranno ulteriormente al Centro/Sud, dopo i picchi già elevatissimi delle ultime ore. E’ stata un’Epifania pazzesca con +24°C a Palermo e +18°C a Roma, ma farà ...

Ascolti TV | Domenica 17 dicembre 2017. Che Tempo Che Fa 15.5%-14.5% - Victoria 10.8%. Record per Le Iene (15.1%). Domenica In 14.4% : Che Tempo Che Fa - Fazio e Clerici Su Rai1 Che Tempo Che Fa - in onda dalle 20.38 alle 22.56 – ha conquistato 3.906.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – in onda dalle 23 alle 0.17 – ha ottenuto 2.321.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 l’esordio della serie inglese Victoria ha raccolto davanti al video 2.372.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 NCIS ha ...

Previsioni Meteo - grande “shock” termico nel weekend : sarà un Sabato di caldo record al Sud - poi arriva l’inverno. Da Domenica crollo di -15°C in poche ore : 1/30 ...

Massimo Giletti - Non è l'Arena da record : La7 raddoppia gli ascolti della Domenica : Successo clamoroso per Non è l'Arena , il nuovo programma di Massimo Giletti su La7 che ha debuttato domenica. Ieri lunedì 13 novembre con un ritardo di più di sette ore l'Auditel ha diffuso i dati ...

Ascolti TV | Domenica 5 novembre 2017. Fazio fermo al 14.81% e al 12.53%. Nemmeno Le Tre Rose di Eva di brillano (14.57%). Record Le Iene (12.85%) e Masterchef (5.1%). Domenica In 10.74%. 4 - 5 mln (23.86%) per l’ultima parte di Domenica Live : Le Tre Rose di Eva Su Rai1 Che Tempo Che Fa - dalle 20.46 alle 22.34 – ha conquistato 3.964.000 spettatori pari al 14.81% di share (presentazione di 4 minuti e 55 secondi: 4.394.000 – 16.82%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.39 alle 23.54 – ha ottenuto 2.419.000 spettatori pari al 12.53% di share. Su Canale 5 la fiction Le Tre Rose di Eva 4 - dalle 21.28 alle 23.31 – ha raccolto davanti al video ...

