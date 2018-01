Domenica in : record d'ascolti per la Parodi - trema Barbara D'Urso : Domenica in, il programma del dì di festa di Rai 1, è cresciuto parecchio nelle ultime settimane. Sempre più telespettatori ad ogni puntata si convincono a guardare la trasmissione condotta da Cristina Parodi, con la partecipazione di sua sorella Benedetta, Claudio Lippi ed Adriano Panatta, il tutto condito dalle eccelse imitazioni del comico Leonardo Fiaschi. Una puntata "bomba" quella di ieri, in cui Romina Power ha letteralmente paralizzato ...

Allerta Meteo - arriva lo scirocco : Domenica e Lunedì di piogge torrenziali al Nord/Ovest - caldo record - forti venti e sabbia del Sahara al Centro/Sud. I bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – Forte maltempo in arrivo sul Nord Italia nei prossimi due giorni: tra Domenica 7 e Lunedì 8 Gennaio avremo piogge torrenziali al Nord/Ovest e abbondanti nevicate sulle Alpi oltre i 1.200/1.500 metri di altitudine. Contemporaneamente le temperature aumenteranno ulteriormente al Centro/Sud, dopo i picchi già elevatissimi delle ultime ore. E’ stata un’Epifania pazzesca con +24°C a Palermo e +18°C a Roma, ma farà ...

Ascolti TV | Domenica 17 dicembre 2017. Che Tempo Che Fa 15.5%-14.5% - Victoria 10.8%. Record per Le Iene (15.1%). Domenica In 14.4% : Che Tempo Che Fa - Fazio e Clerici Su Rai1 Che Tempo Che Fa - in onda dalle 20.38 alle 22.56 – ha conquistato 3.906.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – in onda dalle 23 alle 0.17 – ha ottenuto 2.321.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 l’esordio della serie inglese Victoria ha raccolto davanti al video 2.372.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 NCIS ha ...

Previsioni Meteo - grande “shock” termico nel weekend : sarà un Sabato di caldo record al Sud - poi arriva l’inverno. Da Domenica crollo di -15°C in poche ore : 1/30 ...

Massimo Giletti - Non è l'Arena da record : La7 raddoppia gli ascolti della Domenica : Successo clamoroso per Non è l'Arena , il nuovo programma di Massimo Giletti su La7 che ha debuttato domenica. Ieri lunedì 13 novembre con un ritardo di più di sette ore l'Auditel ha diffuso i dati ...

Ascolti TV | Domenica 5 novembre 2017. Fazio fermo al 14.81% e al 12.53%. Nemmeno Le Tre Rose di Eva di brillano (14.57%). Record Le Iene (12.85%) e Masterchef (5.1%). Domenica In 10.74%. 4 - 5 mln (23.86%) per l’ultima parte di Domenica Live : Le Tre Rose di Eva Su Rai1 Che Tempo Che Fa - dalle 20.46 alle 22.34 – ha conquistato 3.964.000 spettatori pari al 14.81% di share (presentazione di 4 minuti e 55 secondi: 4.394.000 – 16.82%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.39 alle 23.54 – ha ottenuto 2.419.000 spettatori pari al 12.53% di share. Su Canale 5 la fiction Le Tre Rose di Eva 4 - dalle 21.28 alle 23.31 – ha raccolto davanti al video ...

