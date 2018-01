Diritti tv : offerta Qatar - stand by Lega : Il tema è all'ordine del giorno (assieme alle proposte in materia di politica federale e la candidatura alla presidenza della Federcalcio) dell'assemblea di mercoledì e un gruppo ristretto di società ...

Diritti tv - un’offerta dal Qatar : 13 miliardi per i prossimi 10 anni : Diritti tv, offerta Qatar, “International Bank of Qatar” disposta a mettere sul piatto 13 miliardi di euro per i prossimi 10 anni. La Lega ci pensa. L'articolo Diritti tv, un’offerta dal Qatar: 13 miliardi per i prossimi 10 anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - ecco l'offerta degli arabi per la Serie A : Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , durante la commissione Diritti tv, ieri si sono presentati i funzionari di Ernst & Young, che fa da intermediario, e di Comoi, consulente finanziario. La ...

Banca Carige - chiusa in anticipo offerta dei Diritti di opzione : (Teleborsa) - Si chiude in anticipo la ricapitalizzazione di Banca Carige. L'Istituto ligure ha fatto sapere che durante la seconda seduta dell'offerta in Borsa, tenutasi in data odierna, sono stati ...

Banca Carige - chiusa in anticipo offerta dei Diritti di opzione : Si chiude in anticipo la ricapitalizzazione di Banca Carige . L'Istituto ligure ha fatto sapere che durante la seconda seduta dell'offerta in Borsa, tenutasi in data odierna, sono stati venduti i ...

Carige chiusura anticipata offerta in borsa dei Diritti di opzione : Roma, 18 dic. (askanews) Banca Carige S.p.A. ha reso noto in un comunicato comunica che durante la seconda seduta dell'offerta in borsa, tenutasi in data odierna in conformità all'articolo 2441, comma ...