Deulofeu | Napoli favorito sull’Inter | la formula

Supermarket Barcellona - non solo Deulofeu : in partenza anche Aleix Vidal - sfida Roma-Napoli : In casa Barcellona hanno appena accolto Coutinho, arrivato dal Liverool per 160 milioni di euro. I blaugrana sono inoltre in procinto di chiudere anche per Yerri Mina. Dopodichè il club catalano penserà a qualche cessione: in partenza oltre a Deulofeu, conteso da Inter e Napoli, figura anche Aleix Vidal che non rientra più nel progetto tecnico di Valverde. In Serie A ci sono Roma e Napoli che cercano un terzino. Inizialmente il club partenopeo ...

Calciomercato - duello tra Inter e Napoli per Deulofeu : l’indizio che lo avvicina alla Serie A : Gerard Deulofeu si appresta a fare ritorno in Italia. A gennaio dell’anno scorso lo spagnolo fu prelevato dal Milan in prestito dall’Everton poi in estate il Barcellona, che vantava un diritto di recompra con il club inglese, lo ha riscattato. L’arrivo di Coutinho, però, e il rientro di Dembelè dall’infortunio chiuderà ogni spazio all’esterno offensivo. Valverde non lo ha convocato per la sfida con il Levante: un ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ News - Al lavoro per uno tra Verdi e Deulofeu (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: il tecnico svela come è davvero molto difficile migliorare una squadra di già assoluto livello.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 10:42:00 GMT)

Strappo Deulofeu-Barcellona - il Napoli alla finestra : Il Corriere dello Sport fa il punto sulla questione Deulofeu 'A Barcellona sta succedendo altro e Giuntoli ha allungato le orecchie: Deulofeu è rimasto fuori dai convocati del Barca per la trasferta a Vigo di coppa del ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ News - piace Deulofeu : su di lui però anche Inter e Siviglia (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club azzurro: il procuratore di Simone Verdi blinda il ragazzo al Bologna, non partirà nella sessione di riparazione di gennaio.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 16:23:00 GMT)

Il Napoli all'attacco : si punta a Verdi o Deulofeu : Napoli. Un messaggio che va oltre la valutazione sui rinforzi da prendere a gennaio. Sarri vuole che arrivino entro il 10 gennaio, durante la sosta, così da permettere a chi verrà di apprendere le ...

Inter e Napoli - sale la concorrenza per Deulofeu : spunta anche Montella : Si e’ rilanciato con il Milan di Vincenzo Montella, e’ tornato al Barcellona, non ha trovato lo spazio che voleva e adesso sogna il Siviglia… di Vincenzo Montella. Questa la situazione di Gerard Deulofeu che, secondo il sito del quotidiano catalano Mundo Deportivo, vuole andare a giocare altrove anche perche’ Valverde ritrovera’ Dembele e gli spazi per l’ex Milan saranno ancora piu’ ridotti. Il problema, ...

Napoli su Deulofeu : potrebbe lasciare Barcellona a gennaio : Gerard Deulofeu per il Napoli. La notizia rimbalza dalla Spagna fino all’Italia, tramite SportItalia, e allieta questo fine 2017 napoletano. La società partenopea è a caccia di un esterno offensivo in grado di giocare su entrambe le fasce, prevalentemente a destra, e ha messo nel mirino diversi profili in Italia e all’estero. Uno di […] L'articolo Napoli su Deulofeu: potrebbe lasciare Barcellona a gennaio proviene da ...

Calciomercato Napoli / News : Deulofeu si avvicina agli azzurri (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: le indiscrezioni, le voci, le novità al primo giorno del 2018 riguardo le trattative che interessano la società partenopea(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 18:53:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Inter pensa a Pastore - il Napoli sogna Deulofeu e la Juventus vuole Emre Can : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...

Calciomercato Napoli - da Politano a Deulofeu : le news : Sorrisi, vittorie e il titolo di campione d'inverno ad impreziosire questa prima metà di stagione. Il Napoli vince e convince, dimostrando non solo una certa solidità difensiva, ma anche brillantezza ...

