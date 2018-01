: De Zerbi fa il punto sulla corsa salvezza: il Benevento torna a crederci, "ecco cos'è cambiato" - CalcioWeb : De Zerbi fa il punto sulla corsa salvezza: il Benevento torna a crederci, "ecco cos'è cambiato" - mariapolise31 : RT @coolprfxx: Sto male raga, nella diretta di zic luca aveva la mano dove non batte il sole e biondo ad un certo punto fa “o luca che stai… - antoniofragassi : Ilaria D'Amico su SKY: "Complimenti per questa vittoria, De Zerbi, che vi dà tanto dal punto di vista della... - ilQuaderno : Benevento - Chievo, De Zerbi fa il punto. Il tecnico parla anche di infortuni e mercato - ottopagine : Benevento, il punto di De Zerbi tra Chievo e mercato #Benevento -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 gennaio 2018) “Cosa e’ cambiato? C’e’ stata una reazione d’orgoglio e una continuita’ di risultati. Ma le prestazioni c’erano anche prima, meritavamo gia’ da qualche domenica di vincere. Adesso stiamo facendo bene ma dobbiamo stare attenti, 8 punti dalla zonasono ancora troppi“. Roberto Desa bene che la strada e’ ancora lunga e in salita ma acominciano a credere nel miracolo. Le vittorie contro Chievo e Sampdoria hanno rilanciato i giallorossi, che approfitteranno della sosta per integrare i nuovi arrivati. “L’importante e’ ripartire con lo stesso spirito con cui abbiamo chiuso due giorni fa – sottolinea a ‘Radio Anch’io Sport’, su RadioUno, De– Tabelle di marcia? Io mi concentro sul presente, partita dopo partita, bisogna togliere la paura di non fare ...