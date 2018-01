: TURISMO A NAPOLI. DE MAGISTRIS: "Milioni di persone in città, abbiamo battuto i nostri record" - GoldWebTv : TURISMO A NAPOLI. DE MAGISTRIS: "Milioni di persone in città, abbiamo battuto i nostri record" - pancraziovaleri : RT @mattinodinapoli: De Magistris: «Record entusiasmante tanti i turisti nella nostra città» - PaguroBernardo1 : De Magistris: «Record entusiasmante tanti i turisti nella nostra città» - mattinodinapoli : De Magistris: «Record entusiasmante tanti i turisti nella nostra città» - GoldWebTv : Buone notizie -

Leggi la notizia su ilmattino

(Di lunedì 8 gennaio 2018) 'In questi giorni stiamo lavorando anche per migliorare la macchina amministrativa per ottenere, da subito, risultati migliori per i servizi della nostra Città. Uniti, in una grande squadra. Per ...