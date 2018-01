Dakar - Tappa 3 - Al-Attiyah e la Toyota tornano a vincere

Dakar 2018 - terza tappa altre categorie : Ignacio Casale e Juan Carlos Uribe dominano tra quad e side-by-side - Nikolaev ancora primo nei camion : Si è disputata la terza tappa della Dakar 2018 anche per quanto riguarda quad, camion e side-by-side. La Pisco-San Juan de Marcona ha permesso ad Ignacio Casale nei quad di allungare ulteriormente in classifica, come Juan Carlos Uribe Ramos nei side-by-side, mentre nei camion Eduard Nikolaev ha gestito il suo ampio vantaggio giungendo secondo. Tra i camion la vittoria della terza tappa va all’equipaggio argentino di Federico Villagra che ...

Dakar 2018 - Classifica generale auto dopo la 3a tappa (8 gennaio) : Stephane Peterhansel saldamente in vetta - ma Al-Attiyah si fa sotto in terza posizione - davanti a Loeb : Stephane Peterhansel (Peugeot) mantiene la leadership della Dakar 2018 per quanto riguarda le auto. Il francese, infatti, limita i danni nella complicata terza tappa che ha portato i protagonisti tra Pisco a San Juan de Marcona, nel sud del Perù, vinta dal qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) che, a sua volta, sale in terza posizione con un distacco di 7:43 dalla vetta. Nella piazza d’onore, invece, troviamo il francese Cyril Despres ...

Dakar 2018 - terza tappa auto : uno strepitoso Nasser Al-Attiyah vince su Peterhansel e Sainz - quinto Loeb : Il qatariota Nasser Al-Attiyah su Toyota fa sua la terza tappa della Dakar 2018 tra Pisco e San Juan de Marcona rifilando distacchi notevoli a tutti, incominciando dal leader della classifica generale, il francese Stephan Peterhansel (Peugeot), che chiude i 504 chilometri totali di oggi a 4:05 dalla vetta. terza posizione per lo spagnolo Carlos Sainz (Peugeot) a 5:47, mentre il francese Cyril Despres (Peugeot) conclude a 7:43. Quinta posizione ...

Dakar 2018 - Classifica generale moto dopo la 3a tappa (8 gennaio) : Sam Sunderland vola al comando davanti a Benavides e Quintanilla - Barreda crolla a 22 minuti : La terza tappa della Dakar 2018, da Pisco a San Juan de Marcona, ha fatto le prime vittime illustri di questa edizione. Su tutte l’ex leader della corsa, lo spagnolo Joan Barreda, che accusa quasi 28 minuti di distacco nei confronti del migliore di giornata (Sam Sunderland) e vede ormai ridotte al lumicino le sue speranze di vincere la competizione sud-americana. Al comando della graduatoria ora troviamo il britannico Sam Sunderland che ...

Dakar 2018 - terza tappa moto : Sam Sunderland vince ancora e sale in vetta alla classifica grazie ai problemi di Barreda : La terza tappa della Dakar 2018, che portava i concorrenti da Pisco a San Juan de Marcona, nel sud del Perù, ha iniziato a fare la prima importante selezione. Sui 504 chilometri totali previsti in giornata, è emerso il britannico Sam Sunderland (Red Bull KTM) che ha concluso lo sforzo con il tempo finale di 3:20.43, staccando di tre 3:03 l’argentino Kevin Benavides (Monster Energy Honda) e di 3:28 l’australiano Toby Price (Red Bull ...

Dakar 2018 - la tappa di oggi (8 gennaio) : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : oggi lunedì 8 gennaio si corre la terza tappa della Parigi-Dakar 2018, il rally raid più importante e prestigioso al mondo. Si rimane sempre in Perù per affrontare ben 502km (295km di speciale) che portano da Pisco a San Juan de Marcona, nella parte meridionale del Paese. Non mancano le montagne in questa frazione, una delle più lunghe dell’intera competizione che si spingerà fino all’Oceano Pacifico attraversando la Pampa de Huayuri ...

Dakar 2018 - seconda tappa altre categorie : vince ancora Casale nei quad - Nikolaev domina nei camion : seconda tappa della Dakar 2018 anche per quad, camion e SxS. La prova odierna ha permesso già di operare una prima selezione in classifica e di scremare gli equipaggi che possono lottare per i titoli delle tre categorie in questione. 279 i km percorsi, tutti a Pisco, di cui 267 di prova speciale e quasi tutti off-road. Nei quad ha triofato anche oggi Ignacio Casale. Il cileno si era già imposto ieri ed anche oggi ha portato la sua Yamaha davanti ...

Dakar 2018 - Classifica generale auto dopo la 2a tappa (7 gennaio) : Cyril Despres in vetta - Peugeot dominante : Cyril Despres, a bordo della sua Peugeot, ha dominato la seconda tappa di questa Dakar 2018 portandosi anche in vetta alla graduatoria generale tra le auto. Il francese precede il compagno di squadre, la leggenda del rally-raid, Stephane Peterhansel, di 27″ e la prima Toyota del sudafricano Giniel De Villiers, distanziato di 5’44”. In quarta posizione l’altra Peugeot del nove volte campione del mondo di rally Sebastien ...

Dakar 2018 - Classifica generale moto dopo la 2a tappa (7 gennaio) : comanda la Peugeot con Despres : La vittoria nella seconda tappa “Pisco-Pisco” ha portato in vetta alla graduatoria generale lo spagnolo della Honda Joan Barreda a precedere il francese della Yamaha Adrien van Beveren e l’austriaco Matthias Walkner (KTM). In quarta posizione il vincitore del 2017, il britannico Sam Sunderland (KTM) mentre è decimo il trionfatore del 2016, l’australiano Toby Price. In rimonta Alessandro Botturi vicino alla top20 ...

Dakar - Tappa 2 - La Peugeot fa tripletta nella "Pisco-Pisco" : nella seconda Tappa della Dakar la Peugeot torna in testa. nella Pisco-Pisco, la prima speciale ad anello su un percorso di 278 chilometri totali, la Casa del Leone ha realizzato una facile tripletta. Cyril Despres ha vinto la Tappa odierna davanti al compagno di squadra Stephane Peterhansel, staccato di soli 48 secondi. Terzo tempo per Sébastien Loeb che, seppur abbia completato il percorso con 3 minuti di ritardo rispetto al leader della ...