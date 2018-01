Dakar 2018 | Day 2 | nelle auto primo Peterhansel Peugeot Barreda vince in sella alla

Dakar 2018 - la tappa di oggi (8 gennaio) : orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : oggi lunedì 8 gennaio si corre la terza tappa della Parigi-Dakar 2018, il rally raid più importante e prestigioso al mondo. Si rimane sempre in Perù per affrontare ben 502km (295km di speciale) che ...

Dakar 2018 - la tappa di oggi (8 gennaio) : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : oggi lunedì 8 gennaio si corre la terza tappa della Parigi-Dakar 2018, il rally raid più importante e prestigioso al mondo. Si rimane sempre in Perù per affrontare ben 502km (295km di speciale) che portano da Pisco a San Juan de Marcona, nella parte meridionale del Paese. Non mancano le montagne in questa frazione, una delle più lunghe dell’intera competizione che si spingerà fino all’Oceano Pacifico attraversando la Pampa de Huayuri ...

Dakar 2018 - Classifica generale camion - quad e SxS (7 gennaio) : Nikolaev si porta in testa nei camion - Casale è sempre leader nei quad : La seconda tappa della Dakar 2018, interamente a Prisco, di ben 279 km (267 di speciale), ha già portato scossoni importanti nelle classifiche di quad, camion e SxS. Nei quad c’è sempre Ignacio Varela al comando. Il cileno ha vinto anche la seconda prova e guida con 1’43” sul russo Sergei Kariakin, l’unico in grado di stare nella sua scia. Il terzo in Classifica è infatti l’argentino Pablo Copetti, distante ben ...

Dakar 2018 - seconda tappa altre categorie : vince ancora Casale nei quad - Nikolaev domina nei camion : seconda tappa della Dakar 2018 anche per quad, camion e SxS. La prova odierna ha permesso già di operare una prima selezione in classifica e di scremare gli equipaggi che possono lottare per i titoli delle tre categorie in questione. 279 i km percorsi, tutti a Pisco, di cui 267 di prova speciale e quasi tutti off-road. Nei quad ha triofato anche oggi Ignacio Casale. Il cileno si era già imposto ieri ed anche oggi ha portato la sua Yamaha davanti ...

Dakar 2018 - Classifica generale auto dopo la 2a tappa (7 gennaio) : Cyril Despres in vetta - Peugeot dominante : Cyril Despres, a bordo della sua Peugeot, ha dominato la seconda tappa di questa Dakar 2018 portandosi anche in vetta alla graduatoria generale tra le auto. Il francese precede il compagno di squadre, la leggenda del rally-raid, Stephane Peterhansel, di 27″ e la prima Toyota del sudafricano Giniel De Villiers, distanziato di 5’44”. In quarta posizione l’altra Peugeot del nove volte campione del mondo di rally Sebastien ...

Dakar 2018 - Classifica generale moto dopo la 2a tappa (7 gennaio) : comanda la Peugeot con Despres : La vittoria nella seconda tappa “Pisco-Pisco” ha portato in vetta alla graduatoria generale lo spagnolo della Honda Joan Barreda a precedere il francese della Yamaha Adrien van Beveren e l’austriaco Matthias Walkner (KTM). In quarta posizione il vincitore del 2017, il britannico Sam Sunderland (KTM) mentre è decimo il trionfatore del 2016, l’australiano Toby Price. In rimonta Alessandro Botturi vicino alla top20 ...

Dakar 2018 - seconda tappa moto : Joan Barreda conquista il successo e va in vetta all’overall. Botturi recupera : La seconda tappa della Dakar 2018 tra le moto ha un solo nome: Joan Barreda. Il pilota della Honda in questa “Pisco-Pisco” ha messo in mostra aggressività e decisione in sella alla sua “belva”, ottenendo il suo 20esimo successo di tappa nel rally-raid più famoso del mondo. Una prestazione che si commenta da sola. Il centauro spagnolo ha fatto la differenza nella seconda parte dei 278 km, in programma oggi, dopo che nella ...

Dakar 2018 - seconda tappa auto : il riscatto della Peugeot. Cyril Despres davanti a tutti : Se la prima tappa della Dakar 2018 non era stata certo da incorniciare per le Peugeot, fuori dalla top10 della prima classifica generale assoluta tra le auto, la seconda stage di 267 km (la “Pisco-Pisco”) ha invece completamente cambiato la situazione. Il francese Cyril Despres ha infatti centrato una convincente vittoria per la Casa del Leone, dimostrando che chi vorrà ambire al successo finale dovrà fare i conti con lui. Un day-2 ...

Dakar 2018/ Diretta info streaming video e tv : occhio a Barreda Bort (2^ tappa Pisco-Pisco) : Dakar 2018 info streaming e Diretta tv, il tracciato e le difficoltà del percorso in programma per la 2^ tappa Pisco-Pisco in Perù (rally, oggi 7 gennaio).(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 17:29:00 GMT)

Dakar 2018 3 domande a Bruno Famin (Peugeot Sport) : Parliamo di modifiche colossali, mai viste in tempi così brevi nello sport automobilistico. Pertanto, puntare alla vittoria in un simile contesto è già un grande obiettivo, ma la vittoria non è ...

Dakar 2018 La scheda tecnica della Peugeot 3008DKR Maxi : L'obiettivo ricercato dagli ingegneri di Peugeot SPORT era : aumentare la stabilità e migliorare la dinamica del veicolo. MOTORE Tipo V6 bi-turbo Diesel Cilindrata 2.993 cc Numero di valvole 24 ...

Dakar 2018 : Sunderland e Al Attiyah vincono la prima tappa : ROMA - È stato subito spettacolo alla Dakar 2018. La prima tappa della grande corsa ha portato i concorrenti lungo la spettacolare via Panamericana che costeggia l'oceano prima di affrontare i 31 km ...