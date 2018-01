Csm | per la volta in streaming il sorteggio dei commissari del prossimo concorso in

Asp - tradizionale pranzo di Natale per il Csm di Montepaone : 'Le istituzioni sanitarie e le associazioni di volontariato - ha spiegato la dott.ssa Rosa Conca - con il proprio bagaglio di scienza e coscienza, si incontrano per lavorare assieme nella ...

Auguri Mattarella al Csm : il 2018 sarà anno impegnativo per tutti : Roma, 22 dic. (askanews) - "Quest'anno è stato fatto un grande lavoro che il Csm ha fronteggiato con efficienza. Rivolgo gli Auguri migliori per il Natale e nuovo anno che sarà impegnativo per tutti, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 dicembre : Scandali di sesso & potere. 1.La giustizia amministrativa vuole espellere il consigliere Bellomo : “Vessazioni verso allieve e allievi dei corsi d’esame per la magistratura” Al Csm gli atti anche su un altro togato 2 : l’inchiesta Minigonne, trucco e fidanzati: scandalo al Consiglio di Stato Pugno duro – verso la destituzione il consigliere Bellomo: gli strani criteri di selezione della sua scuola per futuri magistrati di Carlo Tecce Coalizione da Tiffany di Marco Travaglio Partiamo con una notizia di prima mattina dell’AdnKronos. Una di quelle destinate a galvanizzare uno a caso fra i 18.136.663 di italiani esposti – secondo l’Istat – “a rischio ...

Crac Etruria - il procuratore di Arezzo rischia il deferimento al Csm per le omissioni sulle indagini a carico di Pier Luigi Boschi : Il procuratore di Arezzo, Roberto Rossi, rischia di essere deferito al Csm per aver omesso il coinvolgimento di Pier Luigi Boschi, padre del sottosegretario Maria Elena ed ex vicepresidente di Banca Etruria, in un nuovo filone di indagini sul Crac dell'istituto. Come spiega il Corriere della Sera, infatti, nel corso della sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulle banche, il procuratore "ha omesso di rivelare che" il nome di Pier ...

Consip - pg Cassazione a Csm : “Fissare udienza per processo disciplinare per pm Woodcock e Carrano” : Il Pg della Cassazione Pasquale Ciccolo ha chiesto al Csm di fissare l’udienza per il processo disciplinare a carico dei pm napoletani Henry John Woodcock e Celeste Carrano. A entrambi viene contestato di aver ascoltato, nell’ambito dell’inchiesta Consip, come persona informata dei fatti l’ex consigliere di palazzo Chigi Filippo Vannoni, sebbene ci fossero già gli elementi per la sua iscrizione nel registro degli indagati. A carico di Woodcock ...

“D’accordo con il Csm. Sì alla super procura che indaga sulle banche” : Antonio Patuelli ha una memoria di ferro. Per ogni domanda cita date e fatti. Agricoltore, giornalista, presidente della Cassa di Risparmio di Ravenna, da quasi cinque anni guida l’Associazione delle banche. Il suo è un sì convinto alla proposta avanzata dal vicepresidente del Csm Legnini riguardo all’istituzione di sezione specializzate nelle proc...

Csm - Legnini : 'Svolta epocale le nuove regole per i pm' : 'È una svolta epocale perché è un provvedimento atteso da dieci anni, da quando fu riformato l'ordinamento giudiziario'. Così il vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, oggi pomeriggio all'...

«Clan - legge per revocare la patria potestà» : il Csm chiede nuove norme : Il primo provvedimento del presidente del Tribunale per i minori di Reggio Calabria, Roberto Di Bella, venne firmato nel 2012. È la Calabria la prima regione ad aver sperimentato la...

'Clan - legge per revocare la patria potestà' : il Csm chiede nuove norme : Il primo provvedimento del presidente del Tribunale per i minori di Reggio Calabria, Roberto Di Bella, venne firmato nel 2012. È la Calabria la prima regione ad aver sperimentato la sospensione della '...