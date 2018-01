: Crotone scatenato: due colpi in arrivo e non è finita qui - CalcioWeb : Crotone scatenato: due colpi in arrivo e non è finita qui - StefanoMontini1 : RT @Hyperrita: @realvarriale @Juveatrestelle @juventusfc @sscnapoli Però col Crotone nessuno ha scatenato la sommossa popolare. L’errore di… - Hyperrita : @realvarriale @Juveatrestelle @juventusfc @sscnapoli Però col Crotone nessuno ha scatenato la sommossa popolare. L’… - 65outlet : @sott_e_rull @pisto_gol Poco prima il VAR aveva colpito il Crotone, non mi sembra che qualcuno abbia scatenato pole… - RajaaSolare : RT @GoalItalia: Basta una rete dello scatenato Hamsik per stendere il Crotone ?? Il Napoli è matematicamente campione d'inverno ?? La crona… -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 gennaio 2018)alla ricerca di pedine che possando far fare il salto di qualità alla rosa di mister Zenga, alle prese con una corsa salvezza serrata. La società si sta muovendo sul mercato e secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, sarebbe in procinto di acquistare i primi due calciatori della sessione invernale. Si tratta dell’esterno Ricci, ex proprio dei calabresi, che arriverebbe in prestito dal Sassuolo dopo la non positiva esperienza al Genoa, e del centrale del Cagliari Capuano. Due acquisti dunque in dirittura d’in casa, ma non èqui. Per il centrocampo prosegue l’assalto a Crisetig, Zenga vuole una svolta qualitativa in mezzo al campo ed il calciatore del Bologna sarebbe l’uomo giusto. L'articolo: dueine non èqui sembra essere il primo su CalcioWeb.