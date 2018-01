: Cristina Plevani: “la mia nuova vita”. La svolta professionale della vincitrice del primo… - SuperGuidaTV : Cristina Plevani: “la mia nuova vita”. La svolta professionale della vincitrice del primo… - teresacapitanio : Cristina Plevani, dal Grande Fratello alla cassa di un supermercato: «Mi sento libera» - Glinformati : Cristina Plevani del GF oggi fa la cassiera: “Non giudicatemi, sono libera di scegliere” - GLI INFORMATI -… - casertanews : Dalle stelle alle stalle? - casertanews : Dalle stelle alle stalle? -

Leggi la notizia su superguidatv

(Di lunedì 8 gennaio 2018)ladelGrande Fratello in assoluto raccontasua. Molti l’hanno criticata negli anni per qualsiasi cosa dicesse o facesse. Maè una donna libera e forte e riesce a trasformare le sue fragilità in verità e quello che ci arriva è il ritratto di una donna sicura di se, che non ha paura di essere se stessa senza nascondersi dietro un filo d’erba.oggi cassiera Laha destato un po’ di clamore nei fan che la volevano forse impegnata in qualche fiction tv piuttosto che come valletta in un programma di punta, come del resto è successo a molti gieffini. Ma lada sempre controcorrente, stupisce tutti e annuncia che da bagnina farà la cassiera in un supermercato. LadelGrande Fratello, che fece sognare milioni di italiani per la sua storia d’amore ...