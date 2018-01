Cosa succederà sulla Terra nei prossimi 10mila anni? : Come? Ovviamente facendo ricorso alle previsioni della scienza, cercando di ricordare che vanno prese per quello che sono: ipotesi, modelli, e dunque per loro natura analisi che parlano di ...

Cosa succederà sulla Terra nei prossimi 10mila anni? : Sono tantissimi i cambiamenti, grandi e piccoli, che trasformeranno radicalmente il nostro pianeta e la vita della nostra specie nei prossimi millenni

PRONOSTICI SERIE A / Le quote e le scommesse : Cosa succederà al Bentegodi? (20a giornata) : PRONOSTICI SERIE A, le quote e le scommesse sulle partite (20a giornata). Primo appuntamento annuale con il massimo campionato calcistico d’Italia: i nostri consigli per gli scommettitori(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 12:53:00 GMT)

Anticipazioni Una Vita : INIZIO FEBBRAIO 2018 - ecco Cosa succederà… : Le puntate di Una Vita in onda a INIZIO FEBBRAIO 2018, oltre che da numerosi colpi di scena, saranno caratterizzate dall’uscita di scena (temporanea) degli storici Pablo Blasco (Carlos Serrano Clark) e Leonor Hidalgo (Alba Brunet) e da due importantissime new entry; scopriamo insieme che cosa succederà attraverso il nostro post che riassume tutte le Anticipazioni principali delle vicende ambientate nel quartiere di Acacias… Pablo e ...

Berlusconi - Renzi e Di Maio - la soffiata americana : 'Ecco Cosa succederà dopo le elezioni' : ... impegnato a trovare una maggiore unità dopo la Brexit e la vittoria di Trump negli Us a' spiega il FT, 'gli elettori della terza economia dell'Ue sono chiamati ad esprimersi in quello che è il ...

La Sampdoria pronta a comprare il ‘Ferraris’ : Cosa succederà al Genoa? La situazione : Da qualche settimana la notizia era nell’aria ma ora starebbe per diventare ufficiale: la Sampdoria avrebbe deciso di acquistare lo stadio ‘Luigi Ferraris’ dal Comune di Genova per circa 10 milioni di euro. Il club blucerchiato, secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, da tempo ha mostrato la volontà di diventare proprietaria esclusiva o in compartecipazione con il Genoa della struttura di Marassi. Recentemente il ...

Laura Pausini torna con un nuovo album di inediti : ecco Cosa succederà tra poco : Che Laura Pausini sia una delle cantanti italiane più apprezzate a livello mondiale, questo è fuori discussione. E' davvero la donna dei record: prima donna al mondo ad essersi esibita allo Stadio San Siro nel 2007, per replicare nel 2016 con il Simili World Tour, passando per il 2009 con il grande concerto evento dedicato alle popolazioni terremotate "Amiche per l'Abruzzo", dove lei è stata portavoce principale del progetto. La cantante di ...

Cosa succederà nel mondo nel 2018 : 16 appuntamenti fondamentali : ... ed infatti è già stato leggermente rinviato una volta, ed il secondo dovrà scegliere tra la continuità, che in questi ultimi tempi ha significato il blocco della liberalizzazione dell'economia, e un ...

Berlusconi contro Renzi - l'indiscrezione sulla campagna elettorale tv : Cosa succederà nei faccia a faccia in diretta : La nuova legge elettorale proporzionale provocherà un terremoto. In Parlamento, probabilmente, visto che il 5 marzo, il giorno dopo il voto, stando agli attuali sondaggi potrebbe non esserci una ...

Anticipazioni Il Segreto : ecco Cosa succederà entro fine gennaio 2018 : Che cosa succederà nella famosissima Puente Viejo intorno a fine gennaio 2018? È arrivato il momento del nostro post riepilogativo di tutte le Anticipazioni principali della telenovela Il Segreto: Francisca spinge Cristobal a lasciar morire Eusebio. Disposta a fare di tutto per impedire a Severo Santacruz (Chico Garcia) di rientrare in possesso delle sue antiche proprietà, Francisca Montenegro (Maria Bouzas) approfitterà di un attacco cardiaco ...

Radio Digitale - dal 2020 la rivoluzione in Italia : Cosa succederà? : Entro il 2020, le Radio in commercio saranno digitali o dovranno avere la compatibilità per ricevere in canali in streaming. È questo il primo tassello, introdotto dal governo all’interno della Legge di Stabilità appena approvata dal Parlamento, che cercherà di spingerci verso la Digital Radio, ossia al passaggio dalle Radioline in AM/FM, verso il Dab+ (Digital Audio Broadcasting), il nuovo standard di trasmissione destinato a rivoluzionare la ...

Anticipazioni Una Vita : Cosa succederà entro fine gennaio 2018 : Che cosa succederà nel quartiere di Acacias a fine gennaio 2018? Scopriamolo insieme attraverso il nostro post che ricapitola tutte le prossime Anticipazioni della telenovela Una Vita: Cayetana non ricorda che Fabiana è sua madre. Dando l’impressione di essere sempre più sull’orlo della pazzia, Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) continuerà a rifiutare l’idea di che German (Roger Berruezo) e Carlota (Andrea Lopez) siano morti e, ...

Pronostici Serie B / Scommesse e quote sulle partite : Cosa succederà a Novara? (20^ giornata) : Pronostici Serie B, le quote e le Scommesse sulle partite (20a giornata). E’ tempo del campionato cadetto, con il turno pre-natalizio: ecco le dritte per tutti gli scommettitori(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 17:58:00 GMT)