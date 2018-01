Cosa si rivendica arrampicandosi sui tetti di un capannone

New York - ecco Cosa potrebbe scrivere l'Isis per rivendicare l'attentato : Tra poche ore l’Isis potrebbe diffondere sulla rete la rivendicazione per il fallito attentato di ieri avvenuto sotto il capolinea degli autobus della Port Authority, ad un isolato da Times Square, a New York. Sfruttando un modello previsionale applicabile, possiamo provare ad immaginare il contenuto della possibile rivendicazione.Il modello previsionale applicabileNel momento in cui scriviamo, l'Isis non ha ancora rivendicato ...