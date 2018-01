Corsi sicuro | “Verdi è sul livello di Callejon”

: Corsi sicuro: “Verdi è sul livello di .@J21Calleti” - UltimeCalcioNa : Corsi sicuro: “Verdi è sul livello di .@J21Calleti” - corsi_gabriele : @realtimetvit Ci piace!!!! Poco ma sicuro! #takemeout - blvckvesseI : @_RedDeer ma sto male voglio andarci no le mail migliori sono di quei corsi ‘per studenti del quarto anno’ e tu se… - Toscanabike : Attivato anche il pagamento sicuro on line per il Corso Woman Bike! - TCS_Svizzero : Per chi non si sente sicuro a guidare sulle strade ricoperte di neve: il TCS offre regolarmente #corsi per guidare… -

Leggi la notizia su ultimecalcionapoli

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Il Napoli continua a lavorare alacremente su diversi profili per rinforzare la truppa di Sarri in sede di calciomercato. Ormai è chiaro che l’obiettivo principale della dirigenza azzurra per il mercato di riparazione è quello di assicurare a Maurizio Sarri un esterno d’attacco in grado di dare fiato in particolar modo allo stakanovista Josè Maria Callejon. Il Napoli si prepara quindi a … L'articolo: “Verdi è suldi Callejon” proviene da ultimecalcionapoli.it.