Coree | al via il dialogo ad ' alto livello'

: Coree, martedì vertice sarà ai massimi livelli. Inviati capi questione riunificazioni - IsoradioRai : Coree, martedì vertice sarà ai massimi livelli. Inviati capi questione riunificazioni - antoniopascotto : COREE, MARTEDI' VERTICE SARA' AI MASSIMI LIVELLI - giolovegary : RT @RaiNews: Coree, martedì vertice sarà ai massimi livelli. Inviati capi questione riunificazioni - novellanews : RT @RaiNews: Coree, martedì vertice sarà ai massimi livelli. Inviati capi questione riunificazioni - StellaSirio60 : RT @RaiNews: Coree, martedì vertice sarà ai massimi livelli. Inviati capi questione riunificazioni -

Leggi la notizia su ansa

(Di lunedì 8 gennaio 2018) L'incontro di "" tra le dueal villaggio di confine di Panmunjom, il primo del suo genere in oltre due anni, avrà inizio alle 10:00 di Seul, le 2:00 in Italia, in base a quanto ...