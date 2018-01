: Condanne a morte più semplici per i terroristi, perché Israele ha votato a favore - “Chi ride mentre sta accoltella… - ilfattoblog : Condanne a morte più semplici per i terroristi, perché Israele ha votato a favore - “Chi ride mentre sta accoltella… - silviabest77 : Condanne a morte più semplici per i terroristi, perché Israele ha votato a favore - Cascavel47 : Condanne a morte più semplici per i terroristi, perché Israele ha votato a favore - AndreaPellandin : RT @laregione: Stregoneria, torture e condanne a morte: il passato buio della Mesolcina nel nuovo romanzo di Gerry Mottis. Pag. 7 https://t… - robgaravaglia : RT @laregione: Stregoneria, torture e condanne a morte: il passato buio della Mesolcina nel nuovo romanzo di Gerry Mottis. Pag. 7 https://t… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2018) “Chi ride mentre sta accoltellando una persona non merita di vivere, dev’essere messo a”. Sono le parole pronunciate mercoledì scorso dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, durante il dibattito che ha preceduto il primo voto del parlamento sulla proposta di legge per rendere piùleper “atti di terrorismo”. Il riferimento di Netanyahu era al triplice omicidio in una famiglia di coloni di Halamish, avvenuto lo scorso luglio. Il testo di legge presentato da Yisrael Beiteinu, il partito del ministro della Difesa Avigdor Lieberman, qualifica un atto di terrorismo come “il deliberato tentativo di uccidere civili per raggiungere obiettivi politici, nazionali, religiosi o ideologici”. In prima lettura, la proposta è passata di stretta misura: 52 votivoli, compreso quello di Netanyahu, e 49 contrari. Se approvata in ...