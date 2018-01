Concorsi docenti | le modifiche con la legge di bilancio 2018

I docenti di ruolo non possono essere esclusi dai Concorsi : I docenti che usufruiscono già di un contratto a tempo indeterminato non potevano partecipare al concorso docenti istituito con la Buona Scuola. La norma era stata impugnata al Tar e rimessa alla Corte Costituzionale per la questione di legittimità. Non si può invocare lo smaltimento del precariato storico allorquando si ricorre ad una limitazione di […] L'articolo I docenti di ruolo non possono essere esclusi dai concorsi proviene da ...

Consulta dichiara illegittima parte della 'Buona scuola' : "I docenti di ruolo non possono essere esclusi dai Concorsi" : I docenti di ruolo non possono essere esclusi dai concorsi. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con una sentenza, relatore Giuliano Amato, che ha dichiarato illegittima quella parte della 'Buona Scuolà là dove esclude dalla partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente gli insegnanti già assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. La pronuncia, sostiene la Corte, è pertanto

Concorsi educatori asilo nido e docenti scuola infanzia : domande - scadenza e info utili : Il Comune di Monza ha bandito un concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di educatrice/educatore della prima infanzia, categoria C, C.C.N.L. di lavoro comparto regioni e autonomie locali. Concorso assunzione educatrice/educatore prima infanzia presso il Comune di Monza E' possibile consultare il bando di concorso integrale collegandosi alla pagina Web

Concorsi 2018 scuola - reclutamento docenti : la tabella riassuntiva : I docenti interessati al reclutamento nella scuola sono tanti e con le novità introdotte sui Concorsi molti di trovano ancora disorientati. Il Miur ha già fornito diverse indicazioni su come funzioneranno le procedure, e varie volte abbiamo mostrato schede specifiche al riguardo, come questa: FIT, la scheda con le novità: accesso, requisiti, scadenza e altro

Scuola - nuovi Concorsi docenti 2018 ed esaurimento GaE : ecco la risposta di Simona Malpezzi : L'onorevole PD, Simona Flavia Malpezzi, ha risposto tramite Facebook, a diversi quesiti inviati dai docenti. Uno di questi riguardava il NO ad altri concorsi prima del totale esaurimento delle Graduatorie ad esaurimento. esaurimento GaE e nuovo reclutamento docenti: Malpezzi 'No a nuovi concorsi richiesta non legittima' 'La trovo una richiesta non legittima questa – ha risposto la Malpezzi – nel senso che noi

Nuovi Concorsi docenti - Anief : discriminanti per chi è già di ruolo : Comunicato Anief – Parte in salita il percorso dei docenti di ruolo che vogliono partecipare ai prossimi concorsi, il primo dei quali potrebbe vedere la luce già prima della fine del 2017, quindi in anticipo rispetto alle date inizialmente fissate. L'esclusione preoccupa non poco: perché non è marginale il numero di docenti già a tempo indeterminato

Concorsi comunali : 500 posti per Funzionari - vigili urbani - docenti : ecco dove Video : Concorsi comunali: 500 posti per Funzionari, vigili urbani, docenti: ecco dove Video L'elenco dei Concorsi pubblici con scadenza 30 ottobre per chi ha il diploma di maturità o la laurea