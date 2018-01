Classifica album e singoli più venduti nel 2017 | dominano Ed Sheeran e Despacito | bene

Le novità 2018 sullo streaming nella Classifica FIMI - gli ascolti Spotify per album e singoli più venduti della settimana : Cambia la considerazione dello streaming nella classifica FIMI degli album e dei singoli più venduti della settimana in Italia. Dopo il provvedimento che ha consentito di inserire nel conteggio anche gli stream effettuati su piattaforme apposite, tra le quali Spotify, si correi ai ripari e la FIMI annuncia le nuove regole, valide dal 1° gennaio del 2018. Tra pochi giorni, quindi, gli ascolti effettuati dagli utenti su Spotify influiranno in ...

La Classifica dei libri e degli album più venduti su Amazon : Indietro 29 dicembre 2017 ROMA – Un anno di novità letterarie e musicali giunge al termine e Amazon traccia lo scenario dei gusti degli italiani attraverso le classifiche dei libri e degli album più venduti su Amazon.it nel 2017. Nella classifica dei 10 libri più venduti nel 2017 a farla da padrone sono soprattutto titoli […] L'articolo La classifica dei libri e degli album più venduti su Amazon sembra essere il primo su NewsGo.

La Classifica degli album che hanno venduto di più in Italia su iTunes nel 2017 : Come ogni fine anno è tempo di classifiche! Apple ha diffuso la top 10 degli album che hanno ottenuto maggior successo sulle sue piattaforme, in particolare ci soffermiamo sulla classifica dei dischi più venduti su iTunes. via GIPHY Nel video che trovi qui sotto trovi la classifica dei più popolari. Piccolo spoiler: sono tutti artisti Italiani tranne uno, indovina di chi si tratta? [arc ...

Classifica Fimi album : Riki al 5°-36° posto - Cristina D'Avena all'8° - Maneskin al 19° - Mike Bird-Cinemaboy al 44° - Alessandra Amoroso 100 settimane! : Ecco tutte le classifiche musicali in Italia nella settimana dall'8 al 14 dicembre 2017. Classifica Fimi album 8-14 dicembre 2017, al primo posto Vasco Rossi con Vasco Modena Park Nella Classifica Fimi-Music Charts/Gfk Retail and Technology tra gli album debutta al 1° posto Vasco Rossi con Vasco Modena Park, scende al 2° Jovanotti con Oh, vita!, stabili al 3° Mina e Adriano Celentano con Tutte le migliori.prosegui la letturaClassifica ...

Jovanotti è primo in Classifica con l’album “Oh - vita!” : Jovanotti ha raggiunto la prima posizione della classifica degli album più venduti della settimana con il suo "Oh, vita!". Congrartulazioni Lorenzo! “oh. Vita!” è entrato dritto al numero uno della classifica degli album! È una grande gioia, e vi ringrazio tutti. Condivido la soddisfazione di questo risultato con tutte le persone coinvolte nel progetto di questo ...

Jovanotti domina la Classifica Fimi con il nuovo album Oh - Vita! davanti a U2 - podio per Giorgia e Marco Mengoni : Fresco di pubblicazione del nuovo album Oh, Vita!, Jovanotti conquista il primo posto nella classifica Fimi. Il nuovo lavoro discografico di Lorenzo Cherubini è arrivato sul mercato discografico lo scorso 1 dicembre, accompagnato da diverse iniziative interessanti e promozionali legate al disco: dal Jova Pop Shop, al Jova Day e al libro autobiografico Sbam!. Ad anticipare l'attesissimo album di Jovanotti, il singolo title track del disco Oh, ...

Classifica Fimi album : Riki al 6° e 44° posto - Bravi al 27° - Thomas al 53° - Sergio al 77°/singoli : Giorgia-Mengoni al 3° - Shade-Federica al 5° : Ecco tutte le classifiche musicali in Italia nella settimana dall'1 al 7 dicembre 2017. Classifica Fimi album 1-7 dicembre 2017, al primo posto Jovanotti con Oh, vita! Nella Classifica Fimi-Music Charts/Gfk Retail and Technology tra gli album debuttano al 1° posto Jovanotti con Oh, vita!, al 2° gli U2 con Songs of experience e al 3° Mina e Adriano Celentano con Tutte le migliori.prosegui la letturaClassifica Fimi album: Riki al 6° e 44° ...

Album U2 debutta 1/o in Classifica Usa : Gli U2 infatti sono l'unica band al mondo ad avere in curriculum un n.1 negli anni '80, negli anni '90, negli anni 2000 e nei 2010. Gli U2 sono stati ospiti a Che tempo che fa dove hanno presentato ...

Classifica Fimi album : Cristina D'Avena al 2° posto - Riki al 4° e 39° - Thomas al 35° - Sergio al 70°/singoli : Federica al 2° - Francesca Michielin al 43° : Ecco tutte le classifiche musicali in Italia nella settimana dal 17 al 23 novembre 2017. Classifica Fimi album 17-23 novembre 2017, al primo posto Negramaro con Amore che torni Nella Classifica Fimi-Music Charts/Gfk Retail and Technology tra gli album debuttano al 1° posto i Negramaro con Amore che torni, scende al 2° Cristina D'Avena con Duets-Tutti cantano Cristina, esordisce al 3° Max Pezzali con Le canzoni alla radio.prosegui la ...

Cristina D'Avena : 'Duets' - il nuovo album è primo in Classifica : Ho chiesto di fare in modo che ogni brano riportasse un pochino il mondo dell'artista che duetta con me e questa cosa è riuscita. "Piccoli problemi di cuore", il brano con Ermal Meta, ad esempio, è ...

Cristina D’Avena prima in Classifica con l’album Duets : Indietro 18 novembre 2017 ROMA – Regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati e non solo. Uscito lo scorso 10 novembre, l’album di Cristina D’Avena “Duets – Tutti cantano Cristina” si presenta subito come il disco dei record. Schizzato alla posizione numero uno delle le classifiche Fimi/Gfk, lasciandosi dietro Biagio Antonacci e Taylor Swift, Duets […] L'articolo Cristina D’Avena prima in classifica con l’album Duets sembra essere il ...

Classifica Fimi album : Cristina D'Avena al 1° posto - Riki al 5° e al 33° posto - Thomas al 29° - Le Deva al 74° - Alessandra Amoroso all'83° : Ecco tutte le classifiche musicali in Italia nella settimana dal 10 al 16 novembre 2017. Classifica Fimi album 10-16 novembre 2017, al primo posto Cristina D'Avena con Duets-Tutti cantano Cristina Nella Classifica Fimi-Music Charts/Gfk Retail and Technology tra gli album debuttano al 1° posto Cristina D'Avena con Duets-Tutti cantano Cristina, al 2° Biagio Antonacci con Dediche e manie, al 3° Taylor Swift con Reputation.prosegui la ...