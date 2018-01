Al largo delle coste cinesi si teme il disastro ambientale a causa dell'incendio della petroliera iraniana che si è scontrata con una nave cargo ed è in fiamme da due giorni. Il rischio è che esploda o affondi con il carico. Una densa colonna di fumi tossisi si innalza dalla nave in fiamme. I 32 uomini dell'equipaggio, in maggioranza iraniani, risultano ancora dispersi. La petroliera trasportava 136.000 tonnellate di petrolio ultra-light, che in caso di fuoriuscita può risultare ancora più pericoloso del greggio.(Di lunedì 8 gennaio 2018)

Altre notizie : Cina rogo ...