Ciclismo | Tom Dumoulin | una bordata al Team Sky

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Non so ancora se andrò al Tour. Froome? Mi sorprende che la Sky non lo abbia sospeso” : E’ un Tom Dumoulin determinato ed umile quello che guarda alla prossima stagione: sarà protagonista sulle strade del Giro d’Italia, dopo aver vinto nel 2017 la Corsa Rosa e dimostrato a tutti le sue grandi qualità non soltanto da cronoman ma da corridore da corse a tappe. “Non penso troppo a quel che potrebbe accadere l’anno prossimo. Vorrei confermarmi al Giro e poter essere competitivo al Mondiale di Innsbruck sia a ...

Ciclismo : una Sunweb a più punte. Tom Dumoulin per il Giro - Michael Matthews ed Edward Theuns per Ardenne e Classiche del Nord : Partito in sordina, pensando solo alle volate con i vari Marcel Kittel e John Degenkolb, il Team Sunweb sta crescendo anno dopo anno, puntando sempre più in grande e trasformandosi in uno dei più forti squadroni all’interno del circuito World Tour. Nel 2017 sono arrivati dei risultati eclatanti: la prossima stagione potrebbe far sognare ancor di più. Per le corse a tappe si punta ovviamente su Tom Dumoulin, uomo cardine della squadra. ...

Ciclismo - Tom Dumoulin : ecco i piani per il 2018 Video : La presentazione dei percorsi del Giro d’Italia e del Tour de France non ha lasciato particolarmente soddisfatto #Tom Dumoulin. Entrambe le corse hanno disegnato un tracciato con pochi chilometri a cronometro, una situazione che certo non favorisce il corridore olandese che è Campione del Mondo della specialita'. Nello scorso maggio Dumoulin costruì proprio sulle due cronometro del Giro d’Italia [Video] la sua maglia rosa, accumulando un bel ...

Ciclismo : ecco la decisione di Tom Dumoulin sul Giro d'Italia : Tom Dumoulin, ciclista della Sunweb, sarà al via della centounesima edizione del Giro d'Italia LaPresse/ Fabio Ferrari Il Giro d'Italia 2018 sarà molto duro a causa delle tappe di alta montagna. Le ...