Chiude strada da Pragelato a Sestriere per rischio slavine

Chiude strada che porta a Cervinia - "invito a non uscire" per l'elevato rischio valanghe : La situazione maltempo al Nord-Ovest peggiora di ora in ora con il persistere di forti nevicate sulle zone montuose alpine e piogge a quote inferiori. Il pericolo numero uno è quelle delle valanghe ,...

Maltempo - Chiude strada per Cervinia : (ANSA) - AOSTA, 8 GEN - Per pericolo valanghe sarà chiusa in via preventiva dalle 17 la strada regionale da Valtournenche a Cervinia, unica via di collegamento per raggiungere la località alpina. ...