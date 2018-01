Chi è l’animale più chiassoso sott’acqua? Ascoltalo qui

Cane risChia la morte in seguito ad infestazione da pulci non curata : proprietario accusato di crudeltà sull’animale : Un gruppo di avvocati canadesi riporta che è stata lanciata un’accusa di crudeltà sugli animali contro un uomo dello Stato della Columbia Britannica, dopo che un Cane è quasi morto per una grave infestazione da pulci. La SPCA canadese (Società per la Prevenzione delle crudeltà sugli Animali) ha emesso un comunicato stampa informando che un vecchio terrier di nome Rascal è stato portato d’urgenza in un ospedale veterinario dell’Isola ...