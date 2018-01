Ces 2018 | Samsung presenta il primo televisore modulare da 146 pollici

Tecnologia - cosa vedremo al Ces di Las Vegas 2018 : (Teleborsa) - Partirà domani per terminare il 12 gennaio il Consumer Electronic Show (CES), la più grande fiera della Tecnologia al mondo che in passato svelò il primo videoregistratore, i primi cellulari e la Xbox di Microsoft. Quest'anno l'evento ha chiamato a raccolta in Nevada 3.900 espositori in oltre 230 mila metri quadrati ...

Tecnologia - cosa vedremo al Ces di Las Vegas 2018 : Partirà domani per terminare il 12 gennaio il Consumer Electronic Show (CES), la più grande fiera della Tecnologia al mondo che in passato svelò il primo videoregistratore, i primi cellulari e la Xbox ...

Scopriamo i gadget più interessanti presentati al Ces 2018 : L’edizione 2018 del CES (Consumer Electronic Show) di Las Vegas ha appena preso il via eppure sono già tantissimi i gadget presentati dai […] L'articolo Scopriamo i gadget più interessanti presentati al CES 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Cinquant'anni di tecnologia : le innovazioni dal Ces 2018 di Las Vegas - : Dal 9 al 12 gennaio si tiene la più importante fiera al mondo del settore. Quest'anno compie mezzo secolo: ecco che cosa aspettarsi

Jabra presenta tre nuovi auricolari della serie Elite Ces 2018 : I Jabra Elite Sport sono invece un prodotto specifico per l'allenamento, con funzioni biometriche, una durata ancora superiore, certificazione IP67 e una garanzia di 3 anni contro il deterioramento ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Concorrenti : oggi la conferma di FranCesco Monte? : L'ISOLA dei FAMOSI 2018 si avvicina a grandi passi e il pubblico attende con ansia di conoscere i Concorrenti: oggi arriverà la conferma della presenza di Francesco Monte?(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 11:05:00 GMT)

Arriva al Ces 2018 Osmo Mobile 2 - il nuovo gimbal per smartphone “economico” di DJI : Dal CES 2018 di Las Vegas Arriva il nuovo gimbal per smartphone di DJI Osmo Mobile 2, dispositivo economico per gli appassionati del videomaking. L'articolo Arriva al CES 2018 Osmo Mobile 2, il nuovo gimbal per smartphone “economico” di DJI è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sony Xperia XA2 - Xperia XA2 Ultra e Xperia L2 presentati ufficialmente al Ces 2018 : Al CES 2018, che ha appena preso il via a Las Vegas, Sony ha presentato la nuova line up di dispositivi di fascia media e bassa. L'articolo Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra e Xperia L2 presentati ufficialmente al CES 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Anker PowerHouse 200 : al Ces 2018 presentata la batteria portatile per campeggio ed emergenze : Al CES 2018 Anker ha annunciato la seconda generazione della sua batteria portatile PowerHouse. Scopriamo insieme le sue feature L'articolo Anker PowerHouse 200: al CES 2018 presentata la batteria portatile per campeggio ed emergenze è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

SpaceX : sucCesso per il primo lancio del 2018 - recuperato il primo stadio del lanciatore : SpaceX, la società aerospaziale statunitense di proprietà del miliardario Elon Musk, ha effettuato il primo lancio del 2018: il Falcon 9 ha portato in orbita un “motore spaziale”, costruito dalla Northrop Grumman, per conto del Pentagono. Il lanciatore è decollato da Cape Canaveral in Florida ed è avvenuto con successo anche il recupero del primo stadio del Falcon 9 che consente un forte contenimento dei costi dei lanci. L'articolo ...

LG InstaView ThinQ : al Ces 2018 il nuovo frigorifero smart con display trasparente da 29 pollici e WebOS : LG porta il suo nuovo frigorifero smart InstaView ThinQ al CES 2018: ha un display da 29 pollici trasparente e WebOS. L'articolo LG InstaView ThinQ: al CES 2018 il nuovo frigorifero smart con display trasparente da 29 pollici e WebOS è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

The Handmaid’s Tale ai Golden Globes 2018 conquista tutto e conferma di nuovo il suo sucCesso (video) : Grande successo per The Handmaid's Tale ai Golden Globes 2018: la serie tv, tra le rivelazioni dello scorso anno, si aggiudica la statuetta come miglior serie drammatica e fa guadagnare a Elisabeth Moss il premio come miglior attrice in un ruolo drammatico. La commozione è tanta, sebbene sia stata una doppia vittoria scontata: i pronostici puntavano tutto su The Handmaid's Tale ai Golden Globes 2018, che ha dimostrato di non avere rivali. Lo ...

“Che fuori tempo che fa” – QuattordiCesima puntata di lunedì 8 gennaio 2018 – Max Pezzali new entry nel cast fisso. : Quattordicesima puntata nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:30, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa Che fuori tempo Che Fa è aperto dalla copertina di Maurizio Crozza. Al tavolo, gli ospiti fissi Max Pezzali (che da questa […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Quattordicesima puntata di lunedì 8 gennaio 2018 – Max Pezzali new entry nel cast fisso. ...

Ces 2018 : LG svelerà InstaView ThinQ - il frigo smart con touchscreen trasparente : Quest'anno al CES 2018, si potrà assolutamente affermare in perfetto stile British: "Finally, the internet of things is here!". Alla manifestazione internazionale attualmente in corso a Las Vegas, USA, LG presenterà numerosi prodotti che vogliono sbalordire i consumatori e clienti di mezzo mondo....Continua a leggere