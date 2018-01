Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti da Giletti | poi la terribile gaffe | ecco cosa è

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser da Giletti : 'Nessun matrimonio' - poi la terribile gaffe : ecco cosa è successo : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti a 'Non è l'arena' di Giletti su La7. La coppia scandalo del Grande Fratello Vip 2 si è raccontata durante la trasmissione, chiarendo alcuni gossip e parlando ...

Domenica In - Ignazio Moser e la verità sul matrimonio con Cecilia Rodriguez : Ignazio Moser, ospite di Domenica In nella puntata in onda Domenica 7 gennaio su Rai1, intervistato da Cristina Parodi ha spiazzato tutti mettendo a tacere le voci che lo volevano vicino al matrimonio con Cecilia Rodriguez (QUI il video da 02:40:30). I pettegolezzi erano stati alimentati dall’anello comparso all’anulare di Chechu, ma come ha spiegato lui stesso nel salotto di Rai1: “In realtà è stato travisato, gliel’ha ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Non è l’Arena tra armadio - anello - voglia di figli e l’ex di lei Francesco Monte : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena, in onda domenica 7 gennaio su La7. Ed è intervenuto in collegamento l’ex campione di ciclismo Francesco, papà del concorrente del Grande Fratello Vip 2. Cecilia Rodriguez parla dell’ex Francesco Monte Giletti “stuzzica” Cecilia sull’ex Francesco Monte, lei ne parla […] L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a ...

Ignazio Moser a Domenica In : “Ecco la verità sull’anello e sul matrimonio con Cecilia Rodriguez” : Ignazio Moser è stato ospite di Domenica In nella puntata in onda il 7 gennaio su Rai1. Prima ha risposto alle domande di Adriano Panatta sulla sua carriera sportiva (per nulla paragonabile a quella del padre, Francesco, grande campione di ciclismo), poi però Cristina Parodi “non ha resistito” a stuzzicarlo sulla storia d’amore con Cecilia […] L'articolo Ignazio Moser a Domenica In: “Ecco la verità sull’anello ...

Programmi TV di stasera - domenica 7 gennaio 2018. Baudo da Fazio - Cecilia Rodriguez e Ignazio da Giletti : Non è l'Arena - Massimo Giletti Rai1, ore 20.35: Che Tempo che Fa Ospiti della puntata: il Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, Pippo Baudo e Carlo Verdone con Ilenia Pastorelli, protagonisti insieme del film Benedetta Follia in uscita nelle sale l’11 gennaio. Lo spazio dedicato alla musica vedrà ospiti i Maneskin. A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino ...

