Cassazione | ok al sequestro delle scuole a rischio sismico anche se lieve

Cassazione : “Sequestro delle scuole a rischio sismico anche se lieve” : Ci sono casi estremi come quello dell’Abruzzo dove oltre il 90% delle scuole a rischio sismico e ci sono regioni dove è la situazione è migliore. Certo è che stando a una sentenza della Cassazione moltissime scuole in Italia potrebbero finire sotto sequestro. Sono da chiudere a scopo di prevenzione, in attesa di ristrutturazione o della costruzione di nuovi edifici, le scuole – secondo gli ermellini- che non rispettano in pieno gli ...