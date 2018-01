Cassano a Dacourt | ' Facevo la fame | il calcio mi ha cambiato la vita Al Real quanti

Cassano si confessa a Dacourt : “facevo la fame - ecco come vivevo - poi è arrivato il calcio…” : Antonio Cassano ha rilasciato una lunga intervista a Oliver Dacourt, suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma, per l’emittente francese ‘Canal +’. Fantantonio ha ripercoso la sua infanzia a Bari che non è stata per nulla facile: «Fino a 17 anni ho vissuto la fame, ma la fame nel vero senso della parola. Mia madre non lavorava, era casalinga, e guadagnavamo 3-4mila lire al giorno (circa due euro, ndr): con quelle dovevamo ...