(Di lunedì 8 gennaio 2018) Un nuovo studio, condotto da Xuelei Ma, oncologo presso lo State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center della Sichuan University, in Cina, ha analizzato se il lavoro dia lungo termine dellefosse associato aldi sviluppare circa una dozzina di tipi di. Ma e i suoi colleghi hanno eseguito meta-analisi utilizzando dati provenienti da 61 articoli che comprendevano 114.628 casi die 3.909.152 partecipanti di Europa, Nord America, Australia e Asia. I risultati dimostrano che, in generale, il lavoro dia lungo termine nelleaumenta ildidel 19%. Nell’analisi di tumori specifici, i ricercatori hanno scoperto che questa popolazione aveva unaumentato didella pelle (41%), del seno (32%) e gastrointestinale (18%), rispetto alleche non lavoravano nelle condizioni oggetto dello studio. Stratificando le ...