cambiamoilcalcio | e Tommasi scatena l’ironia su Twitter

: RT @Van4177: #Tommasi, candidato alla presidenza #FIGC, lancia l'hashtag #cambiamoilcalcio . Oh ... tutti a voler cambiare qualcosa in ques… - NonCredo77 : RT @Van4177: #Tommasi, candidato alla presidenza #FIGC, lancia l'hashtag #cambiamoilcalcio . Oh ... tutti a voler cambiare qualcosa in ques… - FlavioPatrizi : RT @angelomangiante: Servono mille cose per #cambiamoilcalcio Esempio cacciare genitori che ringhiano e bestemmiano pensando di avere in… - GiusiMar : RT @MarcoValerio900: Tommasi è un mix letale tra Renzi e Di Maio. Facce er favore Damià, stattene a casa. #cambiamoilcalcio - Fil07 : Io sto con #Tommasi per la nuova @FIGC, basta cariatidi! #cambiamoilcalcio - LN7373 : RT @angelomangiante: Servono mille cose per #cambiamoilcalcio Esempio cacciare genitori che ringhiano e bestemmiano pensando di avere in… -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 8 gennaio 2018) «Nelle partite troppo noiose viene liberato in campo a sorpresa un puma». Forse Damianonon pensava propri a questa ipotesi quando ha lanciato la sua proposta di tre idee per il calcio. Il rappresentante dei calciatori in Figc candidandosi ufficialmente alla presidenza della Federazione calcio, la poltrona lasciata vuota da Carlo Tavecchio dopo l’esclusione degli azzurri dal mondiale in Russia del prossimo giugno, ha chiesto attraverso i social che i tifosi gli facciano sapere come cambiare il calcio. https://.com/17«Ciao a tutti, iniziando il mio cammino verso le elezioni del 29 gennaio lancio questa campagna. Inviate attraverso i social (Facebook, Instagram,, con l’hashtag) le vostre idee per il calcio che verrà. Le 3 che otterranno il maggior consenso mi impegnerò, da presidente Figc, a valutarne la fattibilità e portarle avanti! ...