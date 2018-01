Calendario Outlook com | in arrivo un nuovo design e nuove funzioni

: RT @andreafontanaCI: #day6of365 - #TechLine #Microsoft annuncia di voler rinnovare il #calendario di #Outlook. Pronto un #restyling. #techn… - PMIrevolution : RT @andreafontanaCI: #day6of365 - #TechLine #Microsoft annuncia di voler rinnovare il #calendario di #Outlook. Pronto un #restyling. #techn… - andreafontanaCI : #day6of365 - #TechLine #Microsoft annuncia di voler rinnovare il #calendario di #Outlook. Pronto un #restyling.… - windowslover_it : #Microsoft rinnova la sezione #Calendario di #Outlook, ridisegnandone lo stile e rendendolo più fluido #calendar - maletaIt : Microsoft Outlook: sul web arriva una nuova UI beta per il calendario - PHONETHRONE2012 : Microsoft Outlook: sul web arriva una nuova UI beta per il calendario -

Leggi la notizia su surface-phone

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Il team di Office ha annunciato tramite Twitter che prossimamente verrà aggiunto il toggle “Prova la versione beta” neldi.com per testare ile le. Calendar is joining the https://t.co/bvoX8XwQjf beta. Keep an eye out for the toggle as we roll it out and let us know what you think: https://t.co/AbpvOweHWi pic.twitter.com/flvPdKF9Hw — Microsoft Office News (@OfficeNews) January 5, 2018 Novità:più coerente con la sezione posta di.com;tipo di carattere; Collegamenti rapidi a posta, contatti, attività e foto nella barra laterale a sinistra; La vista mensile è più pulita e meno colorata rispetto a prima. Il toggle per provare la beta verrà distribuito presto a tutti gli utenti, non ci resta che attendere il roll-out. Cosa ne pensate delle novità inneldi.com? Fatecelo sapere nei ...