Calcolo e stima del tempo di gara

: RT @MarcoBarzaghi: #Spalletti in esclusiva a @PremiumSportHD 'Rinforzi in difesa? E' un calcolo che avevamo già fatto con la società, se ne… - SempreSoloAmala : RT @MarcoBarzaghi: #Spalletti in esclusiva a @PremiumSportHD 'Rinforzi in difesa? E' un calcolo che avevamo già fatto con la società, se ne… - Noninfluente : RT @MarcoBarzaghi: #Spalletti in esclusiva a @PremiumSportHD 'Rinforzi in difesa? E' un calcolo che avevamo già fatto con la società, se ne… - FinallyGio459 : RT @MarcoBarzaghi: #Spalletti in esclusiva a @PremiumSportHD 'Rinforzi in difesa? E' un calcolo che avevamo già fatto con la società, se ne… - SantiSpave : RT @MarcoBarzaghi: #Spalletti in esclusiva a @PremiumSportHD 'Rinforzi in difesa? E' un calcolo che avevamo già fatto con la società, se ne… - Luqui77 : RT @MarcoBarzaghi: #Spalletti in esclusiva a @PremiumSportHD 'Rinforzi in difesa? E' un calcolo che avevamo già fatto con la società, se ne… -

Leggi la notizia su ideegreen

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Ile ladeldisono un obiettivo importante per tutti gli atleti che partecipano a una competizione. Lasu una distanza analoga a quella abitualmente corsa può essereta semplicemente applicando ai tempi realizzati in allenamento alcuni correttivi legati al percorso di, come quello relativo alla pendenza dei tratti del percorso, alla “densità di partecipanti” prevista al momento della partenza che può essere causa di rallentamento o di fattori quale temperatura e condizioni del fondo. Quando invece vogliamore la nostra prestazione su distanze diverse da quelle che corriamo abitualmente ci può tornare molto utile ricorrere alla formula di Riegel, elaborata sul finire degli anni ’70. La formula è la seguente: T2=T1 * (D2 / D1) ^ 1.06 Per vostra comodità abbiamo realizzato un calcolatore che vi permette di eseguire i calcoli ...