Calciomercato | tutte le trattative di oggi LIVE | è il giorno di Coutinho

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Coutinho - alle 12 : 30 la presentazione : 08.10 La Gazzetta dello Sport: Juve su Emre Can La Juve al LIVErpool: trattiamo Emre Can . Napoli , rebus Verdi . Scatta il piano Milan per avere Jankto . Ramirez dalla Cina "chiama" l' Inter . Ora ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Verdi verso il Napoli - Inter pressa Deulofeu : oBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

Calciomercato Juventus : Darmian - Dybala - Cristante e tutte le trattative Video : Tra voci, rumors e mosse ufficiale, è partito il Calciomercato della Juventus per questo gennaio. Tanti i nomi che ruotano attorno ai bianconeri. In entrata definito l’accordo con Emre Can ma per giugno, occhi anche su Cristante, per colmare le piccole lacune sugli esterni difensivi è pronto il duello con la Roma per Darmian. Per quello che riguarda le uscite Marotta ha blindato #Dybala, due club hanno chiesto Sturaro mentre nessuna offerta è ...

Calciomercato Juventus : Darmian - Dybala - Cristante e tutte le trattative : Tra voci, rumors e mosse ufficiale, è partito il Calciomercato della Juventus per questo gennaio. Tanti i nomi che ruotano attorno ai bianconeri. In entrata definito l’accordo con Emre Can ma per giugno, occhi anche su Cristante, per colmare le piccole lacune sugli esterni difensivi è pronto il duello con la Roma per Darmian. Per quello che riguarda le uscite Marotta ha blindato Dybala, due club hanno chiesto Sturaro mentre nessuna offerta è ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : il giorno di Verdi al Napoli? Tanti colpi in arrivo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 7gennaio in DIRETTA : Coutinho verso il Barça - Deulofeu sul mercato - de Vrij obiettivo Inter - idea Okaka per il Torino : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’obiettivo primario del Napoli è Verdi e soltanto dopo si penserà a eventuali soluzioni alternative. Da lunedì Giuntoli parlerà con il Bologna e nel contempo con l’agente del calciatore per capire ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 7gennaio in DIRETTA : il Napoli vuole Verdi - Juventus tratta il rinnovo con Khedira : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’obiettivo primario del Napoli è Verdi e soltanto dopo si penserà a eventuali soluzioni alternative. Da lunedì Giuntoli parlerà con il Bologna e nel contempo con l’agente del calciatore per capire ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 6 gennaio in DIRETTA : il Napoli insiste per Verdi - Aubameyang verso la Cina - tentazione Usa per Khedira : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus preme per ottenere la firma del giocatore del LIVErpool Emre Can il prima possibile per evitare beffe da parte di altre squadre o rilanci dei Reds. Per il centrocampista tedesco è pronto ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 6 gennaio in DIRETTA : Napoli vuole Verdi - tentazione Usa per Khedira : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus preme per ottenere la firma del giocatore del LIVErpool Emre Can il prima possibile per evitare beffe da parte di altre squadre o rilanci dei Reds. Per il centrocampista tedesco è pronto ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 6 gennaio in DIRETTA : Juventus vuol chiudere su Emre Can e piace Darmian - Aubameyang vicino alla Cina : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus preme per ottenere la firma del giocatore del LIVErpool Emre Can il prima possibile per evitare beffe da parte di altre squadre o rilanci dei Reds. Per il centrocampista tedesco è pronto ...

Calciomercato : tutte le trattative di oggi LIVE. Verona scatenato : Matos e Petkovic. Dzemaili torna a Bologna : Calciomercato, tutte le trattative di venerdì La Juventus punta alla firma di Emre Can per giugno: pronto un contratto da 5 milioni di euro l'anno, documenti in fase di revisione. Ma anche Darmian ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 6 gennaio in DIRETTA : Juventus vuol chiudere su Emre Can e piace Darmian - Milan necessario sfoltire : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus preme per ottenere la firma del giocatore del LIVErpool Emre Can il prima possibile per evitare beffe da parte di altre squadre o rilanci dei Reds. Per il centrocampista tedesco è pronto ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 5 gennaio in DIRETTA : il Psg vuole portare Cristiano Ronaldo a Parigi! Benevento molto attivo - Tevez torna in Argentina : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus ha ceduto Pjaca in prestito allo Schalke 04 ed è in costante pressing su Emre Can, ma sta facendo un pensierino anche per Cristante. Il Napoli, dal canto suo, è in cerca di un attaccante ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 5 gennaio in DIRETTA : il Psg vuole portare Cristiano Ronaldo a Parigi! Benevento molto attivo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus ha ceduto Pjaca in prestito allo Schalke 04 ed è in costante pressing su Emre Can, ma sta facendo un pensierino anche per Cristante. Il Napoli, dal canto suo, è in cerca di un attaccante ...