Calciomercato Roma News | sfuma l' ipotesi Krychowiak | resta al WBA Ultime notizie

Calciomercato Roma / News - Castan sempre più vicino al Genoa (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al club giallorosso: Leandro Castan non ha mai giocato in questa stagione e la sua cessione è vicina.

Calciomercato Roma/ News - fissato il prezzo per la cessione di Nainggolan (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: la società pare aver fissato il prezzo del cartellino del centrocampista Radja Nainggolan, ormai prossimo alla cessione.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 03:13:00 GMT)

Calciomercato Roma - occhio alle bufale su Strootman : ma quale cessione? Ecco come stanno le cose : La Roma sta attraversando un periodo davvero complicato. La sconfitta rimediata con l’Atalanta ha confermato che i giallorossi hanno perso la brillantezza e l’entusiasmo di inizio stagione. Tra i tifosi comincia a serpeggiare il malumore e alcuni chiedono già la testa di Eusebio Di Francesco. Ieri dopo la sfida con gli orobici, Kevin Strootman è stato uno dei pochi a metterci la faccia rilasciando dichiarazioni forti ai microfoni di ...

Calciomercato Roma/ News - Torna d'attualità l'ipotesi Lucas Castro del Chievo (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: risalgono le quotazioni di Lucas Castro del Chievo, centrocampista già accostato ai capitolini.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 17:52:00 GMT)

Calciomercato ROMA/ News - Sfida con l'Inter per Biancu del Cagliari (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al club giallorosso: possibile duello con l'Inter per aggiudicarsi il classe 2000 Biancu, di proprietà del Cagliari.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 15:03:00 GMT)

Calciomercato news 7 gennaio : le ultime su Inter - Napoli - Roma - Milan e Juventus Video : La serie A è in pausa e allora è il Calciomercato a tenere banco [Video] fino alla ripresa delle ostiilita'. Al 7 gennaio ancora sono pochi i colpi ufficiali, ma le news sui possibili rinforzi delle big arrivano una dietro l'altra e allora cerchiamo di fare il punto della situazione per quanto riguarda le trattative di Inter, Napoli, Roma, Milan e Juventus. Chi arrivera' a rinforzare queste formazioni? Serie A: i possibili colpi di gennaio Per ...

Calciomercato Roma/ News : Strootman polemico e i suoi agenti si guardano intorno (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: Kevin Strootman "sbotta" nel post partita e si parla di un possibile addio verso l'estero nella prossima stagione.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 12:36:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News : Non solo Roma - anche Montella a caccia di Badelj (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie sul club di Gennaro Ivan Gattuso: nel mirino a centrocampo c'è sempre Badelj, in scadenza con la Fiorentina, ma occhio a Roma e Siviglia.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 12:20:00 GMT)

Calciomercato ROMA/ News - Aubameyang in Cina trattiene Nainggolan nella Capitale (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al club giallorosso: Nainggolan resta, troppo pochi 40 milioni rispetto alla cifra offerta dal Guangzhou Evergrande per Aubameyang.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 10:18:00 GMT)

Calciomercato news 7 gennaio : le ultime su Inter - Napoli - Roma - Milan e Juventus : La serie A è in pausa e allora è il Calciomercato a tenere banco fino alla ripresa delle ostiilità. Al 7 gennaio ancora sono pochi i colpi ufficiali, ma le news sui possibili rinforzi delle big arrivano una dietro l'altra e allora cerchiamo di fare il punto della situazione per quanto riguarda le trattative di Inter, Napoli, Roma, Milan e Juventus. Chi arriverà a rinforzare queste formazioni? Serie A: i possibili colpi di gennaio Per quanto ...

Calciomercato Roma/ News - Monchi : non ci interessano Darmian e Vidal (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: il direttore sportivo spagnolo Monchi sottolinea come i capitolini non siano interessati a Mattia Darmian e Aleix Vidal.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 04:15:00 GMT)

Calciomercato Roma / News - Coutinho quasi blaugrana : si libera Deulofeu (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Gerard Deulofeu è sempre più lontano dal Barcellona, che si appresta a firmare Coutinho. Monchi proverà ad affondare il colpo?(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 19:22:00 GMT)

Calciomercato Roma; Monchi : ”Nainggolan proseguirà con noi” : Assente contro l’Atalanta, Nainggolan rimarrà alla Roma. A confermarlo è il ds giallorosso Monchi ai microfoni di Premium Sport. NAINGGOLAN – ”Il caso Nainggolan non si rifletterà sul mercato, non ha nulla a che fare”. Sono queste le rassicurazioni del direttore sportivo della Roma Monchi, che esclude una cessione di Radja Nainggolan dopo il caso scatenato dai video postati dal centrocampista belga la notte di ...

Calciomercato ROMA/ News - Monchi su Nainggolan : resta qui - fiducia in lui immutata (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il direttore sportivo Monchi è tornato sul caso Nainggolan confermando che il centrocampista belga resterà in giallorosso(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 18:10:00 GMT)