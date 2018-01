Calciomercato Parma | asse con il Foggia | non solo Vacca-Scaglia | altro innesto per

Calciomercato - Parma-Da Cruz : sì. Affare da 3 milioni : PARMA - Manca solo la firma, ma il 20enne Alessio Da Cruz è da considerarsi un giocatore del Parma . Un colpo importante per i ducali che si sono assicurati l'attaccante olandese per una cifra ...

Calciomercato Parma - vicino Vacca : pronto un triennale : Parma - Il Parma cerca un attaccante. Ma al momento si fanno sempre più insistenti le voci di un imminente approdo a Collecchio di Antonio Junior Vacca , centrocampista del Foggia da tempo in rotta ...

Calciomercato Parma - che ribaltone : ecco l’attaccante per D’Aversa : 1/11 LaPresse/Antonio Saia ...

Calciomercato Foggia - assalto a Calaiò : ecco la risposta dell’attaccante del Parma : Calciomercato Foggia – Il Foggia è reduce dalla sconfitta nella gara del campionato di Serie B contro il Frosinone, la squadra di Stroppa comunque sembra in ripresa ed in piena lotta per la salvezza. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, nelle ultime ore importante mossa che però non è andata a buon fine. Secondo quanto riporta Gazzamercato.it, tentativo del Foggia per l’attaccante ...

Calciomercato Parma - ecco l’innesto per D’Aversa : importante mossa : Calciomercato Parma – Il campionato di Serie B è fermo per la pausa, è il momento quindi di pensare al Calciomercato con il Parma che si candida ad essere grande protagonista, previsti diversi innesti per il tecnico D’Aversa. importante mossa nelle ultime ore, secondo quanto riporta Sky infatti, il Parma ad un passo da Riccardo Fiamozzi, terzino destro classe ’93 in forza al Bari ma di proprietà del Genoa. Fumata bianca ...

Calciomercato Brescia - il rinforzo arriva dal Parma : Calciomercato Brescia – Il campionato di Serie B è fermo per la pausa lunga, inizia il Calciomercato con l’obiettivo di rinforzare le squadre. Un club pronto a rinforzarsi è il Brescia, l’intenzione è essere protagonista nella seconda parte di stagione. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ Luca Siligardi potrebbe lasciare il Parma dopo soli sei mesi, la prossima destinazione potrebbe essere proprio il ...

Calciomercato Parma - cercasi bomber : Matri - Di Carmine o Cerri? : Parma - Si apre il mercato e il Parma fin dalle prossime ore cercherà di regalare a D'Aversa un nuovo bomber. Nonostante un ottimo campionato (a -4 dal secondo posto) il problema degli emiliani sembra ...

Calciomercato Juventus - almeno sette cessioni in prestito : i nomi - contatti con il Parma : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dalla qualificazione in semifinale di Coppa Italia, successo netto nel derby contro il Torino. Obiettivi importanti in campionato, Champions League e Coppa Italia, l’intenzione de Triplete è ancora viva nella testa dei bianconeri che adesso lavorando anche sul mercato con l’intenzione di effettuare qualche operazione in uscita di calciatori che hanno bisogno di giocare con ...

Calciomercato Parma - ecco lo scambio con il Foggia : soluzione che accontenta tutti : Calciomercato Parma – Parma e Foggia provano ad essere protagonisti nel campionato di Serie B con l’obiettivo di raggiungere i rispettivi obiettivi, promozione in Serie A e salvezza. Nel frattempo le dirigenze sono al lavoro per rinforzare le squadre, nelle ultime ore importanti aggiornamenti, ad un passo uno scambio. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Parma è vicinissimo ad Antonio Vacca, nella trattativa ...

Calciomercato Parma - centrocampo ed attacco : scatto nelle ultime ore : Calciomercato Parma – Il Parma non sta attraversando un periodo entusiasmante, la squadra di D’Aversa è reduce da quattro pareggi consecutivi che hanno allontanato la squadra dalla vetta della classifica, nel prossimo match trasferta insidiosa contro la Cremonese. La dirigenza è al lavoro sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ nel mirino sono finiti Vacca ...

Calciomercato Genoa - Perinetti a CalcioWeb : “Palermo - Parma e Venezia su Galabinov? Ecco la verità” : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce dall’ottimo pareggio sul campo del Torino, la squadra di Ballardini è in netta ripresa dopo il ribaltone in panchina ed adesso si prepara per un altro importante match, quello contro il Sassuolo. A tenere banco in casa rossoblu è anche il mercato, previsti movimenti in entrata ma anche in uscita, un calciatore che potrebbe salutare è Galabinov. La situazione dell’attaccante viene spiegata ...

Calciomercato Parma - l’annuncio del patron Lizhang che fa sognare i tifosi! : Calciomercato Parma – In una lunga intervista alla ‘Gazzetta di Parma’, il patron del club ducale, Jiang Lizhang, ha svelato le intenzioni delle nuova proprietà per l’immediato futuro facendo un importante annuncio in vista del mercato di gennaio: “Per quanto riguarda l’immediato, ho piena fiducia nell’attuale staff. Da parte nostra c’è tutta la disponibilità a rafforzare la squadra e credo che i ...

Calciomercato Parma - nome nuovo per l’attacco : la soluzione per D’Aversa : Calciomercato Parma – Il Parma manca la gioia della vittoria da ben quattro giornate ma la squadra di D’Aversa ha tutte le carte in regola per lottare fino alla fine per la promozione diretta, il distacco dal secondo è solo di quattro punti. Lo scatto decisivo potrebbe arrivare dal mercato, la dirigenza è pronta ad intervenire sul mercato. Le ultime partite hanno dato importanti indicazioni, in particolar modo bene la fase difensiva, ...

Calciomercato Parma - contatto con l’Inter : due soluzioni per D’Aversa : Calciomercato Parma – Il Parma si prepara per la gara di campionato contro lo Spezia, la squadra di D’Aversa non vince da tre giornate ed adesso ha intenzione di conquistate i tre punti. Le chance di promozione passeranno anche dal mercato di gennaio, in questo senso continua la ricerca ad un attaccante da regalare all’allenatore. Negli ultimi giorni contatti con l’Inter, due le soluzioni valutate: Andrea Pinamonti e Yann ...