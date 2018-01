Calciomercato Napoli | tramonta l’idea Castillejo | la clausola è troppo l’alta

Calciomercato Lazio - il Napoli su Luis Alberto : le intenzioni dei biancocelesti : Calciomercato Lazio – Stagione entusiasmante in casa Lazio in campionato, Europa League e Coppa Italia, la squadra di Simone Inzaghi si candida ad essere protagonista fino al termine in tutte le competizioni. Nel frattempo si pensa al mercato di gennaio, aggiornamenti nelle ultime ore. Assalto del Napoli per Luis Alberto, il tecnico Maurizio Sarri è stato stregato dallo spagnolo. Non ci sono però i margini di trattativa, il presidente ...

Calciomercato Napoli/ News - tre nomi per il post-Reina : c'è anche Rui Patricio (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: in ottica estate sono tre i portieri monitorati per sostituire Reina. C'è anche il nome del portoghese Rui Patricio(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 19:27:00 GMT)

Calciomercato NAPOLI/ News - Younes pronto a firmare (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club azzurro: l'alternativa a Simone Verdi è lo spagnolo Gerard Deulofeu, in uscita dal Barcellona. E' di 15 milioni l'offerta partenopea(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:48:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - ag.Castillejo : nessun contatto perché.... (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: l'alternativa a Simone Verdi è lo spagnolo Gerard Deulofeu, in uscita dal Barcellona. E' di 15 milioni l'offerta partenopea(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 16:50:00 GMT)

Calciomercato Napoli / News - 15 milioni per Deulofeu se non arriva Verdi (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club azzurro: l'alternativa a Simone Verdi è lo spagnolo Gerard Deulofeu, in uscita dal Barcellona. E' di 15 milioni l'offerta partenopea(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 15:05:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Verdi sempre più vicino : riprendono i contatti (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: Simone Verdi è sempre più vicino ai partenopei, riprendono i contatti con l'entourage per arrivare all'accordo definitivo(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 13:33:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - fatta per Machach : prima la firma - poi il prestito (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: Zinedine Machach sta per firmare il contratto che lo legherà ai partenopei, poi verrà girato in prestito per giocare(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 12:02:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - si attende il Si del Barça per Deulofeu - ma il Napoli è in agguato (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime legate al mondo nerazzurro: non solo difesa, ma Luciano Spalletti vuole anche un attaccante che possa fare da vice all'argentino Mauro Icardi. Eder non convince.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 11:32:00 GMT)

Calciomercato Napoli / News - missione catalana per Denis Suarez (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club azzurro: Denis Suarez potrebbe diventare un obiettivo concreto per l'inverno, De Laurentiis ha autorizzato la missione catalana(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 11:03:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Verdi verso il Napoli - Inter pressa Deulofeu : oBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

Calciomercato Napoli/ News - in settimana si decide per Verdi (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: in settimana si decide il futuro di Simone Verdi con l'affare che dovrebbe essere di circa venti milioni di euro.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 04:12:00 GMT)

Trattative Calciomercato - le notizie del giorno : Napoli vicino al colpaccio - mosse di Inter e Milan! : Trattative calciomercato, le notizie del giorno – La settimana che sta per iniziare si preannuncia ricca di Trattative, il mercato di gennaio è pronto ad entrare nel vivo. Le società possono approfittare della sosta per le vacanze per mettere in atto le proprie strategie e mettere a disposizione dei propri allenatori i rinforzi necessari per colmare le lacune delle rispettive rose. Il Napoli si appresta a mettere a segno il colpo Simone ...

Calciomercato - Juventus e Napoli : occhi su Dalot del Porto : Gli occhi delle big italiane su un talento 'made in Portogallo' che, chissà, in futuro potrebbe giocare in Serie A. Perché Juventus e Napoli (ma non solo), hanno messo nel mirino il giovane difensore ...