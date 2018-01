Calciomercato Napoli | tramonta l’idea Castillejo | la clausola è troppo l’alta

VERDI AL NAPOLI?/ Calciomercato news - weekend decisivo. Sarri lo vuole a tutti i costi ma l’esterno.. : Simone VERDI al Npaoli? L'estreno del Bologna è corteggiato dalla dirigenza azzurra in questa finestra di Calciomercato, ma emergono segnali contrastanti. Sabato giorno decisivo per l'affare(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 10:34:00 GMT)

Calciomercato Atalanta - il sostituto di Kurtic può arrivare dal Napoli : ecco l’idea degli orobici : Calciomercato Atalanta – La prima parte di stagione dell’Atalanta è stata formidabile. La ‘Dea’ sta ripetendo quanto di straordinario fatto lo scorso anno riuscendo anche a distinguersi in Coppa Italia e nell’Europa League. In questo mercato di gennaio, la ‘Dea’ punta a difendere i propri gioielli e a qualche piccolo accorgimento. Con la Spal è stata raggiunto un accordo per la cessione di Kurtic, ...

Calciomercato Napoli - chiuso il primo colpo per… giugno! Giovedì la firma - i dettagli : Calciomercato Napoli – Il Napoli è una delle squadre più attive in questi primi giorni di Calciomercato. De Laurentiis è intenzionato a rinforzare la squadra per continuare a sognare e a credere nello scudetto. La priorità è almeno un esterno offensivo di livello che possa far rifiatare Callejon e Insigne. I nomi in cima alla lista di Giuntoli sono quelli di Verdi e Deulofeu. Nel frattempo la dirigenza partenopea ha chiuso un importante ...

Calciomercato Napoli/ News - 28 milioni per Verdi : si attende la risposta del giocatore (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: il Chievo Verona lascia libero di andare in Campania Roberto Inglese, trovato il sostituto che accontenterebbe Rolando Maran.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 09:20:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 9 gennaio in DIRETTA : Napoli - si attende Verdi - Inter idea Schurrle ed il Milan pensa a Jankto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (martedì 9 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’Inter di Spalletti è ancora in fase di sondaggio avendo la necessità di riempire alcuni vuoti vedi la posizione di centrale difensivo e di trequartista. Per quanto ...

Calciomercato Napoli/ News - Inglese alla fine arriverà : il Chievo ha trovato il sostituto (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: il Chievo Verona lascia libero di andare in Campania Roberto Inglese, trovato il sostituto che accontenterebbe Rolando Maran.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 03:26:00 GMT)

Calciomercato Napoli : tramonta l’idea Castillejo - la clausola è troppo l’alta : Il Napoli approfitta della sosta per cercare i profili più adatti a rinforzare la squadra guidata da Maurizio Sarri. Ormai è chiaro che l’obiettivo principale della dirigenza azzurra per questa sessione di Calciomercato Napoli è quello di assicurarsi un esterno d’attacco in grado di dare fiato in particolar modo al sempre presenta Josè Maria Callejon. Lo stesso […] L'articolo Calciomercato Napoli: tramonta l’idea Castillejo, la ...

Calciomercato Lazio - il Napoli su Luis Alberto : le intenzioni dei biancocelesti : Calciomercato Lazio – Stagione entusiasmante in casa Lazio in campionato, Europa League e Coppa Italia, la squadra di Simone Inzaghi si candida ad essere protagonista fino al termine in tutte le competizioni. Nel frattempo si pensa al mercato di gennaio, aggiornamenti nelle ultime ore. Assalto del Napoli per Luis Alberto, il tecnico Maurizio Sarri è stato stregato dallo spagnolo. Non ci sono però i margini di trattativa, il presidente ...

Calciomercato Napoli/ News - tre nomi per il post-Reina : c'è anche Rui Patricio (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: in ottica estate sono tre i portieri monitorati per sostituire Reina. C'è anche il nome del portoghese Rui Patricio(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 19:27:00 GMT)

Calciomercato NAPOLI/ News - Younes pronto a firmare (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club azzurro: l'alternativa a Simone Verdi è lo spagnolo Gerard Deulofeu, in uscita dal Barcellona. E' di 15 milioni l'offerta partenopea(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:48:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - ag.Castillejo : nessun contatto perché.... (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: l'alternativa a Simone Verdi è lo spagnolo Gerard Deulofeu, in uscita dal Barcellona. E' di 15 milioni l'offerta partenopea(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 16:50:00 GMT)

Calciomercato Napoli / News - 15 milioni per Deulofeu se non arriva Verdi (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club azzurro: l'alternativa a Simone Verdi è lo spagnolo Gerard Deulofeu, in uscita dal Barcellona. E' di 15 milioni l'offerta partenopea(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 15:05:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Verdi sempre più vicino : riprendono i contatti (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: Simone Verdi è sempre più vicino ai partenopei, riprendono i contatti con l'entourage per arrivare all'accordo definitivo(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 13:33:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - fatta per Machach : prima la firma - poi il prestito (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: Zinedine Machach sta per firmare il contratto che lo legherà ai partenopei, poi verrà girato in prestito per giocare(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 12:02:00 GMT)