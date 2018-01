Calciomercato Napoli News | fatta per Machach | prima la firma | poi il prestito Ultime

Calciomercato Inter/ News - si attende il Si del Barça per Deulofeu - ma il Napoli è in agguato (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime legate al mondo nerazzurro: non solo difesa, ma Luciano Spalletti vuole anche un attaccante che possa fare da vice all'argentino Mauro Icardi. Eder non convince.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 11:32:00 GMT)

Calciomercato Napoli / News - missione catalana per Denis Suarez (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club azzurro: Denis Suarez potrebbe diventare un obiettivo concreto per l'inverno, De Laurentiis ha autorizzato la missione catalana(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 11:03:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Verdi verso il Napoli - Inter pressa Deulofeu : oBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : il giorno di Verdi al Napoli? Tanti colpi in arrivo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

Calciomercato Napoli/ News - in settimana si decide per Verdi (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: in settimana si decide il futuro di Simone Verdi con l'affare che dovrebbe essere di circa venti milioni di euro.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 04:12:00 GMT)

Trattative Calciomercato - le notizie del giorno : Napoli vicino al colpaccio - mosse di Inter e Milan! : Trattative calciomercato, le notizie del giorno – La settimana che sta per iniziare si preannuncia ricca di Trattative, il mercato di gennaio è pronto ad entrare nel vivo. Le società possono approfittare della sosta per le vacanze per mettere in atto le proprie strategie e mettere a disposizione dei propri allenatori i rinforzi necessari per colmare le lacune delle rispettive rose. Il Napoli si appresta a mettere a segno il colpo Simone ...

Calciomercato - Juventus e Napoli : occhi su Dalot del Porto : Gli occhi delle big italiane su un talento 'made in Portogallo' che, chissà, in futuro potrebbe giocare in Serie A. Perché Juventus e Napoli (ma non solo), hanno messo nel mirino il giovane difensore ...

Calciomercato Napoli/ News - Ciciretti possibile sacrificio per arrivare a Verdi (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: Ciciretti è stato prenotato per la prossima stagione ma potrebbe finire al Bologna per Verdi.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 18:21:00 GMT)

Calciomercato NAPOLI/ News - Inglese poco convinto : "Non so se sarò pronto" (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: Roberto Inglese commenta il suo possibile approdo anticipato in azzurro dovuto all'infortunio di Milik.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 15:30:00 GMT)

Calciomercato - duello tra Inter e Napoli per Deulofeu : l’indizio che lo avvicina alla Serie A : Gerard Deulofeu si appresta a fare ritorno in Italia. A gennaio dell’anno scorso lo spagnolo fu prelevato dal Milan in prestito dall’Everton poi in estate il Barcellona, che vantava un diritto di recompra con il club inglese, lo ha riscattato. L’arrivo di Coutinho, però, e il rientro di Dembelè dall’infortunio chiuderà ogni spazio all’esterno offensivo. Valverde non lo ha convocato per la sfida con il Levante: un ...

Calciomercato Napoli - si accelera per il dopo-Reina : la situazione : Calciomercato Napoli – Successo con il minimo sforzo per il Napoli, la squadra di Maurizio Sarri ha vinto contro il Verona, tre punti che hanno permesso agli azzurri di mantenere il vantaggio sulla Juventus che ha vinto con più di qualche polemica contro il Cagliari. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato, trattative per gennaio e giugno. Si continua a lavorare con il Bologna per sbloccare l’affare Verdi mentre sono stati ...

Calciomercato Napoli/ News - Ag.Giaccherini : "Lo volevano i Viola - io sono avvelenato" (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: l'agente di Giaccherini non ci sta ed apre all'addio agli azzurri già a gennaio.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 13:09:00 GMT)

Calciomercato news 7 gennaio : le ultime su Inter - Napoli - Roma - Milan e Juventus Video : La serie A è in pausa e allora è il Calciomercato a tenere banco [Video] fino alla ripresa delle ostiilita'. Al 7 gennaio ancora sono pochi i colpi ufficiali, ma le news sui possibili rinforzi delle big arrivano una dietro l'altra e allora cerchiamo di fare il punto della situazione per quanto riguarda le trattative di Inter, Napoli, Roma, Milan e Juventus. Chi arrivera' a rinforzare queste formazioni? Serie A: i possibili colpi di gennaio Per ...

Calciomercato NAPOLI/ News - Al lavoro per uno tra Verdi e Deulofeu (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: il tecnico svela come è davvero molto difficile migliorare una squadra di già assoluto livello.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 10:42:00 GMT)