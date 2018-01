Calciomercato Milan | possibile un doppio colpo in attacco | ecco i nomi

Calciomercato Milan/ News - non c'è più spazio per Musacchio? (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: Mateo Musacchio è il principale indiziato per essere ceduto nella sessione di gennaio, dopo l'acquisto costoso in estate.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 03:47:00 GMT)

Calciomercato Serie A - il Milan vuole Jankto : Milano, 7 gennaio 2018 - Il campionato va in pausa - le ostilità riprenderanno il 21 gennaio -, mentre il Calciomercato è solamente all'inizio. Il Milan , reduce da un inizio di stagione abbastanza ...

Trattative Calciomercato - le notizie del giorno : Napoli vicino al colpaccio - mosse di Inter e Milan! : Trattative calciomercato, le notizie del giorno – La settimana che sta per iniziare si preannuncia ricca di Trattative, il mercato di gennaio è pronto ad entrare nel vivo. Le società possono approfittare della sosta per le vacanze per mettere in atto le proprie strategie e mettere a disposizione dei propri allenatori i rinforzi necessari per colmare le lacune delle rispettive rose. Il Napoli si appresta a mettere a segno il colpo Simone ...

Calciomercato Milan/ News - Sempre viva la pista che porta a Jankto per il centrocampo (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie sul club di Gennaro Ivan Gattuso: non tramonta la pista che porta a Jankto dell'Udinese per il centrocampo, già seguito a fine estate.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 17:31:00 GMT)

Calciomercato Milan - attenzione a non commettere gli stessi errori del passato : Calciomercato Milan – Il Milan negli ultimi anni si è reso protagonista di alcune scelte di Calciomercato rimpiante ampiamente. Calciatori cresciuti nel vivaio rossonero e scartati troppo presto, facendo contente altre squadre che adesso godono dei servizi dei calciatori in questione. Stiamo parlando dei vari Cristante, Darmian, Aubameyang… immaginate un po’ cosa sarebbe voluto dire averli adesso in rosa a costo zero dato che ...

Calciomercato Milan - si avvicina sempre più il primo colpo per gennaio : Calciomercato Milan – Fiducia ritrovata in casa Milan, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dal successo contro il Crotone, adesso qualche giorno di riposo prima di pensare alla gara in trasferta contro il Cagliari. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, occhi puntati sul centrocampo. In particolar modo continua il pressing con l’Udinese per Jankto, la trattativa è a buon punto ...

Calciomercato MILAN/ News - Il Boca potrebbe offrire Maroni per arrivare a Gustavo Gomez (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie sul club di Gennaro Ivan Gattuso: il Boca Juniors potrebbe offrire un'opzione su Maroni per arrivare a Gustavo Gomez.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 14:47:00 GMT)

Calciomercato news 7 gennaio : le ultime su Inter - Napoli - Roma - Milan e Juventus Video : La serie A è in pausa e allora è il Calciomercato a tenere banco [Video] fino alla ripresa delle ostiilita'. Al 7 gennaio ancora sono pochi i colpi ufficiali, ma le news sui possibili rinforzi delle big arrivano una dietro l'altra e allora cerchiamo di fare il punto della situazione per quanto riguarda le trattative di Inter, Napoli, Roma, Milan e Juventus. Chi arrivera' a rinforzare queste formazioni? Serie A: i possibili colpi di gennaio Per ...

Calciomercato Milan/ News : Non solo Roma - anche Montella a caccia di Badelj (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie sul club di Gennaro Ivan Gattuso: nel mirino a centrocampo c'è sempre Badelj, in scadenza con la Fiorentina, ma occhio a Roma e Siviglia.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 12:20:00 GMT)

Calciomercato MILAN/ News - Mirabelli : "Tranquilli per Bonucci e Donnarumma - in attacco..." (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie sul club di Gennaro Ivan Gattuso: il d.s. Mirabelli parla delle voci su Donnarumma e Bonucci oltre a tenersi in attacco sia Andrè Silva che Kalinic.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 09:59:00 GMT)

Calciomercato news 7 gennaio : le ultime su Inter - Napoli - Roma - Milan e Juventus : La serie A è in pausa e allora è il Calciomercato a tenere banco fino alla ripresa delle ostiilità. Al 7 gennaio ancora sono pochi i colpi ufficiali, ma le news sui possibili rinforzi delle big arrivano una dietro l'altra e allora cerchiamo di fare il punto della situazione per quanto riguarda le trattative di Inter, Napoli, Roma, Milan e Juventus. Chi arriverà a rinforzare queste formazioni? Serie A: i possibili colpi di gennaio Per quanto ...

Calciomercato Milan - ecco il possibile colpo di gennaio Video : Giungono notizie molto importanti dall'Inghilterra per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan. Stando ai media britannici, infatti, il club rossonero, sarebbe interessato a Theo Walcott dell'Arsenal. L'esterno offensivo inglese ha ventotto anni, sa giocare sia a destra che a sinistra, è veloce nel dribbling e ha un ottimo senso del gol. Potrebbe dunque rivelarsi l'uomo giusto per il Milan in questa seconda parte di stagione, come gia' è ...

Calciomercato Milan/ News - anche il Chelsea su Donnarumma (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie sul club di Gennaro Ivan Gattuso: il Chelsea spunta a sorpresa su Gigio Donnarumma con Thibaut Courtois che sembra destinato a giocare col Real Madrid.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 03:45:00 GMT)

Calciomercato Bari - si bussa in casa del Milan : ecco l’obiettivo : Calciomercato Bari – Il Bari è in piena lotta per la promozione nel campionato di Serie A, la squadra di Grosso grande protagonista nel torneo cadetto. La dirigenza nel frattempo è attenta sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa per gennaio, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ ritorno di fiamma per Vergara, già nel mirino in estate, il Bari prepara un nuovo assalto, previsti nuovi contatti nelle prossime ...