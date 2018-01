Calciomercato Juventus News | gli occhi di Guardiola su Chiellini Ultime notizie

Calciomercato Juventus - Psg su Dybala? Sentite il patron Al-Khelaifi : Nelle ultime settimane il nome di Paulo Dybala è stato accostato con insistenza al Psg, oltre al Manchester United. RadioMercato ha più volte ipotizzato un passaggio della ‘Joya’ a Parigi nella prossima estate, soprattutto per le ultime mosse del fratello-agente dell’argentino Mariano che avrebbe parlato proprio con la dirigenza parigina. Intervistato dai microfoni de ‘La Stampa’, però, il patron del Psg, ...

Calciomercato Juventus - maxi scambio con l'Arsenal? : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato invernale della Juventus. Il club bianconero è alla ricerca di un centrocampista di qualità per ampliare l'organico per la seconda parte della stagione e sta trattando Emre Can. Il giocatore tedesco di origini turche è un vero e proprio pallino del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che ne apprezza moltissimo le caratteristiche tecniche. Stando a quanto riportano i media inglesi, il ...

Calciomercato Juventus / News - Sturaro-Valencia : la pedina giusta per Gayà? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo dei bianconeri: Stefano Sturaro piace molto al Valencia, i campioni d'Italia con la sua cessione potrebbero arrivare al terzino(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 10:54:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Verdi verso il Napoli - Inter pressa Deulofeu : oBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

Calciomercato Juventus : Darmian - Dybala - Cristante e tutte le trattative Video : Tra voci, rumors e mosse ufficiale, è partito il Calciomercato della Juventus per questo gennaio. Tanti i nomi che ruotano attorno ai bianconeri. In entrata definito l’accordo con Emre Can ma per giugno, occhi anche su Cristante, per colmare le piccole lacune sugli esterni difensivi è pronto il duello con la Roma per Darmian. Per quello che riguarda le uscite Marotta ha blindato #Dybala, due club hanno chiesto Sturaro mentre nessuna offerta è ...

Calciomercato Juventus/ News - si stringe per Emre Can (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo dei bianconeri: si stringe per arrivare al centrocampista Emre Can del Liverpool, calciatore di sicura affidabilità.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 03:39:00 GMT)

Calciomercato - Juventus e Napoli : occhi su Dalot del Porto : Gli occhi delle big italiane su un talento 'made in Portogallo' che, chissà, in futuro potrebbe giocare in Serie A. Perché Juventus e Napoli (ma non solo), hanno messo nel mirino il giovane difensore ...

Calciomercato Juventus/ News - Due club londinesi sulle tracce di Rugani (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: il difensore Daniele Rugani è finito nel mirino di due squadre londinesi.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 18:06:00 GMT)

Calciomercato JUVENTUS/ News - Duello United-City per strappare Alex Sandro ai bianconeri (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: i rumors rivelano la presenza di United e City sulle tracce di Alex Sandro.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 15:17:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Coutinho al Barcellona frena l'arrivo di Emre Can (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: Coutinho si trasferisce dal Liverpool al Barcellona frenando la cessione di Emre Can ai bianconeri.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 12:55:00 GMT)

Calciomercato news 7 gennaio : le ultime su Inter - Napoli - Roma - Milan e Juventus Video : La serie A è in pausa e allora è il Calciomercato a tenere banco [Video] fino alla ripresa delle ostiilita'. Al 7 gennaio ancora sono pochi i colpi ufficiali, ma le news sui possibili rinforzi delle big arrivano una dietro l'altra e allora cerchiamo di fare il punto della situazione per quanto riguarda le trattative di Inter, Napoli, Roma, Milan e Juventus. Chi arrivera' a rinforzare queste formazioni? Serie A: i possibili colpi di gennaio Per ...

Calciomercato Juventus - Emre Can non fa andare in ferie Marotta : TORINO - C'è una Juventus che non va in vacanza. Perché mentre staff tecnico e giocatori, come da regolamento, godranno di sette giorni di riposo, coloro i quali si occupano di mercato non andranno in ...

Calciomercato JUVENTUS/ News - Manchester United sempre attento a Paulo Dybala (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: Paulo Dybala non è sul mercato ma il Manchester United resta attento alla situazione.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 10:30:00 GMT)