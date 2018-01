Calciomercato Juventus | maxi scambio con l' Arsenal?

Calciomercato Juventus / News - Sturaro-Valencia : la pedina giusta per Gayà? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo dei bianconeri: Stefano Sturaro piace molto al Valencia, i campioni d'Italia con la sua cessione potrebbero arrivare al terzino(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 10:54:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Verdi verso il Napoli - Inter pressa Deulofeu : oBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

Calciomercato Juventus : Darmian - Dybala - Cristante e tutte le trattative Video : Tra voci, rumors e mosse ufficiale, è partito il Calciomercato della Juventus per questo gennaio. Tanti i nomi che ruotano attorno ai bianconeri. In entrata definito l’accordo con Emre Can ma per giugno, occhi anche su Cristante, per colmare le piccole lacune sugli esterni difensivi è pronto il duello con la Roma per Darmian. Per quello che riguarda le uscite Marotta ha blindato #Dybala, due club hanno chiesto Sturaro mentre nessuna offerta è ...

Calciomercato Juventus/ News - si stringe per Emre Can (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo dei bianconeri: si stringe per arrivare al centrocampista Emre Can del Liverpool, calciatore di sicura affidabilità.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 03:39:00 GMT)

Calciomercato - Juventus e Napoli : occhi su Dalot del Porto : Gli occhi delle big italiane su un talento 'made in Portogallo' che, chissà, in futuro potrebbe giocare in Serie A. Perché Juventus e Napoli (ma non solo), hanno messo nel mirino il giovane difensore ...

Calciomercato Juventus/ News - Due club londinesi sulle tracce di Rugani (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: il difensore Daniele Rugani è finito nel mirino di due squadre londinesi.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 18:06:00 GMT)

Calciomercato JUVENTUS/ News - Duello United-City per strappare Alex Sandro ai bianconeri (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: i rumors rivelano la presenza di United e City sulle tracce di Alex Sandro.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 15:17:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Coutinho al Barcellona frena l'arrivo di Emre Can (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: Coutinho si trasferisce dal Liverpool al Barcellona frenando la cessione di Emre Can ai bianconeri.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 12:55:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Emre Can non fa andare in ferie Marotta : TORINO - C'è una Juventus che non va in vacanza. Perché mentre staff tecnico e giocatori, come da regolamento, godranno di sette giorni di riposo, coloro i quali si occupano di mercato non andranno in ...

Calciomercato JUVENTUS/ News - Manchester United sempre attento a Paulo Dybala (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: Paulo Dybala non è sul mercato ma il Manchester United resta attento alla situazione.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 10:30:00 GMT)

Calciomercato news 7 gennaio : le ultime su Inter - Napoli - Roma - Milan e Juventus : La serie A è in pausa e allora è il Calciomercato a tenere banco fino alla ripresa delle ostiilità. Al 7 gennaio ancora sono pochi i colpi ufficiali, ma le news sui possibili rinforzi delle big arrivano una dietro l'altra e allora cerchiamo di fare il punto della situazione per quanto riguarda le trattative di Inter, Napoli, Roma, Milan e Juventus. Chi arriverà a rinforzare queste formazioni? Serie A: i possibili colpi di gennaio Per quanto ...

Calciomercato - Juventus-Torino - la Befana ha portato 6 milioni al club bianconero : Juventus e Torino sono reduci dal successo in campionato rispettivamente contro Cagliari e Bologna, la squadra di Allegri continua a tenere il passo del Napoli mentre l’arrivo di Mazzarri in panchina ha portato la svolta in casa granata con il netto successo contro gli uomini di Donadoni. Nel frattempo la Befana ha portato 6 milioni nelle casse della Juventus, cifra sborsata dal Torino per il riscatto di Rincon. Il venezuelano ha ...