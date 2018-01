Calciomercato Inter News | si attende il Si del Barça per Deulofeu | ma il Napoli è in

Calciomercato Inter - Ramires vuole la Serie A : tutto è nelle mani di Suning - la situazione : Calciomercato Inter – L’Inter è sicuramente una delle squadre più attive sul mercato in questi primi giorni di trattative. Sabatini e Ausilio stanno lavorando su più fronti per provare ad accontentare Spalletti. Proprio Sabatini è volato in Cina per fare un punto con Suning sulla strategia di mercato da seguire. Nel summit avuto ieri a Nanchino è tornato in auge il nome di Ramires, per il quale occore trovare una soluzione in tempi ...

Calciomercato INTER/ News - si accelera per Alessandro Bastoni - ma Spalletti... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime legate al mondo nerazzurro: non solo difesa, ma Luciano Spalletti vuole anche un attaccante che possa fare da vice all'argentino Mauro Icardi. Eder non convince.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 10:27:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari dell’8 gennaio in DIRETTA : Juventus accelera su Emre Can e pensa a Ozil - Verdi verso il Napoli - Inter pressa Deulofeu : oBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (lunedì 8 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. Questo potrebbe essere il grande giorno di Verdi al Napoli: si attende solo il sì del giocatore, il Bologna ha già dato l’ok. Si intensificheranno le trame per Emre Can e ...

Calciomercato Inter - Deulofeu ha detto sì : ostacolo Barça - Bartomeu chiede Skriniar - i dettagli : Calciomercato Inter – Lo sbarco di Coutinho al Barcellona ha spalancato le porte per l’addio di Gerard Deulofeu, pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza di sei mesi al Milan la scorsa stagione. Lo spagnolo è stato ‘scaricato’ dal club blaugrana tramite le parole del Guillermo Amor, responsabile delle relazioni istituzionali e sportive del Barcellona: “Ci sono molti giocatori in rosa: alcuni rientrano nei ...

Calciomercato Inter/ News : non solo difesa - Spalletti vuole un attaccante (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime legate al mondo nerazzurro: non solo difesa, ma Luciano Spalletti vuole anche un attaccante che possa fare da vice all'argentino Mauro Icardi. Eder non convince.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 03:25:00 GMT)

Calciomercato - l’annuncio del Barcellona su Deulofeu : importanti novità in chiave Inter : Il Barcellona ha scaricato ufficialmente Gerard Deulofeu. Lo spagnolo non rientra più nei piani del club catalano. Ecco le parole pronunciate da Guillermo Amor, responsabile delle relazioni istituzionali e sportive del Barcellona, ai microfoni di BeIN Sports: “Ci sono molti giocatori in rosa: alcuni rientrano nei piani, altri no. Deulofeu al momento è tra questi e dovrà aspettare la sua occasione. Per capire al meglio quale sarà il suo ...

Trattative Calciomercato - le notizie del giorno : Napoli vicino al colpaccio - mosse di Inter e Milan! : Trattative calciomercato, le notizie del giorno – La settimana che sta per iniziare si preannuncia ricca di Trattative, il mercato di gennaio è pronto ad entrare nel vivo. Le società possono approfittare della sosta per le vacanze per mettere in atto le proprie strategie e mettere a disposizione dei propri allenatori i rinforzi necessari per colmare le lacune delle rispettive rose. Il Napoli si appresta a mettere a segno il colpo Simone ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 7gennaio in DIRETTA : Coutinho verso il Barça - Deulofeu sul mercato - de Vrij obiettivo Inter - idea Okaka per il Torino : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. L’obiettivo primario del Napoli è Verdi e soltanto dopo si penserà a eventuali soluzioni alternative. Da lunedì Giuntoli parlerà con il Bologna e nel contempo con l’agente del calciatore per capire ...

Calciomercato - l'Inter cerca rinforzi a gennaio. Gli affari e i flop del passato : Il pareggio di Firenze ha acuito le preoccupazioni attorno all'Inter. Non è il risultato che ha creato malumore (un punto a Firenze è ottimo per chi non ha l'obbligo di lottare per lo scudetto), ...

Calciomercato Inter - tentativo per Criscito : ecco la risposta dello Zenit : Calciomercato Inter – Periodo poco entusiasmante in casa Inter, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro la Fiorentina, partita non giocata in modo entusiasmante dai nerazzurri. La dirigenza sta valutando le strategie per il mercato di gennaio, secondo quanto riporta Sky Sport nelle scorse settimane tentativo per portare a Milano Domenico Criscito, l’esterno è in scadenza di contratto con ...

Calciomercato INTER/ News - Bastoni adesso aspettando De Vrij (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: i nerazzurri pensano alla difesa con Bastoni ed aspettano De Vrij a giugno.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 15:53:00 GMT)

Calciomercato - duello tra Inter e Napoli per Deulofeu : l’indizio che lo avvicina alla Serie A : Gerard Deulofeu si appresta a fare ritorno in Italia. A gennaio dell’anno scorso lo spagnolo fu prelevato dal Milan in prestito dall’Everton poi in estate il Barcellona, che vantava un diritto di recompra con il club inglese, lo ha riscattato. L’arrivo di Coutinho, però, e il rientro di Dembelè dall’infortunio chiuderà ogni spazio all’esterno offensivo. Valverde non lo ha convocato per la sfida con il Levante: un ...

Calciomercato ROMA/ News - Sfida con l'Inter per Biancu del Cagliari (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al club giallorosso: possibile duello con l'Inter per aggiudicarsi il classe 2000 Biancu, di proprietà del Cagliari.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 15:03:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Il tormentone riguardante Criscito è sempre d'attualità (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: Domenico Criscito lascerà lo Zenit di Mancini ed i nerazzurri lo seguono da anni.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 13:31:00 GMT)