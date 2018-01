Calciomercato Chelsea | Baba-Schalke? Tedesco apre al ritorno

Calciomercato Milan/ News - anche il Chelsea su Donnarumma (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie sul club di Gennaro Ivan Gattuso: il Chelsea spunta a sorpresa su Gigio Donnarumma con Thibaut Courtois che sembra destinato a giocare col Real Madrid.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 03:45:00 GMT)

Calciomercato JUVENTUS / News - punto sul terzino : il Chelsea molla Alex Sandro (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al club bianconero: Alex Sandro potrebbe rimanere in bianconero anche nella prossima stagione, il Chelsea sembra aver mollato la presa(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:27:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Conte allo scoperto : “Chiellini al Chelsea? Ecco la verità” : Da ieri Giorgio Chiellini è entrato negli ultimi sei mesi di contratto e sarebbe quindi di accordarsi con qualche altro club per un trasferimento a giugno a parametro zero. In Inghilterra sono ribalzate alcune voci in merito ad un possibile approdo del difensore bianconero al Chelsea a fine stagione. Il tecnico dei ‘Blues’, Antonio Conte, ha però smentito questa ipotesi: “Chiellini obiettivo del Chelsea? No, devo essere onesto. ...

Calciomercato Juventus - Conte : 'Chiellini al Chelsea? Finirà la carriera a Torino' : LONDRA (INGHILTERRA) - Giorgio Chiellini è entrato da ieri negli ultimi sei mesi di contratto e sarebbe libero di accordarsi con altri club per un trasferimento a giugno. Negli ultimi giorni è ...

Calciomercato JUVENTUS/ News - il Chelsea continua a monitorare Alex Sandro (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: l'esterno brasiliano, Alex Sandro, non ha ancora rinnovato con i bianconeri. Il Chelsea continua a seguirlo.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 10:36:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina : in arrivo un rinforzo dal Chelsea ed altri 2 acquisti Video : La #Fiorentina, come gia' anticipato qui su Blasting News nei giorni scorsi cliccate qui per leggere [Video] la notizia [Video], non fara' spese pazze a gennaio ma diversi movimenti oculati sì, sia in entrata che in uscita. Pioli: 'Difficile prendere dei titolari dalle altre squadre a gennaio, ci muoveremo su giocatori scontenti' A chi si riferiva Stefano Pioli con queste sue parole? All'allenatore della Fiorentina piace molto, dall'estate ...

Calciomercato JUVENTUS/ News - David Luiz in uscita dal Chelsea : pronto l'assalto (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie del club bianconero: David Luiz è in uscita dal Chelsea e i bianconeri possono provarci, magari già nel corso della prossima sessione invernale(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 14:33:00 GMT)

Calciomercato Juventus : anche Mourinho su Alex Sandro - ma lui vuole il Chelsea : Calciomercato Juventus – C’e’ anche il Manchester United su Alex Sandro. Secondo il “The Sun” il club dell’Old Trafford ha messo nel mirino l’esterno brasiliano della Juventus per il mercato di gennaio, ma il giocatore avrebbe gia’ detto ai suoi dirigenti che in caso di partenza la sua meta preferita e’ Londra, dove il Chelsea di Antonio Conte lo aspetta. I campioni d’Inghilterra ...

Calciomercato Juventus - offerta 'monstre' del Chelsea per gennaio Video : C'è grandissima attesa da parte dei tifosi bianconeri per la gara che opporra' la #Juventus al Napoli di Maurizio Sarri, sicuramente la squadra più in forma in questo momento. Si tratta di una sfida davvero molto interessante, tra la prima in classifica e una Juventus che ha perso la brillantezza difensiva dello scorso anno. Sara' assente il grande ex, Gonzalo Higuain; l'attaccante argentino, infatti, si dovra' operare ad una mano. Intanto, ...

Calciomercato Juve - Alex Sandro al Chelsea? Ecco il possibile erede : Alex Sandro ha molto deluso in questo inizio di stagione; il terzino brasiliano, dopo avere trascorso due annate a livelli altissimi, sta vivendo uno dei più brutti periodi della sua carriera. Nelle ultime uscite, infatti, il giocatore sudamericano è stato tra i peggiori in campo e non riesce più ad incidere come prima. Non si riesce a capire il motivo del basso rendimento di Alex Sandro, ma una causa può essere la voce di Calciomercato che lo ...

Calciomercato Juventus/ News - frizioni Courtois-Chelsea : bianconeri alla finestra (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei bianconeri: frizioni tra Courtois e Chelsea, Beppe Marotta monitora.(Pubblicato il Fri, 24 Nov 2017 04:45:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Chelsea a San Siro per Skriniar e Candreva (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei nerazzurri: Chelsea a Milano per seguire Milan Skriniar e Antonio Candreva.(Pubblicato il Sat, 18 Nov 2017 03:21:00 GMT)

Calciomercato Chelsea : Una cessione per arrivare al talento del PSG : Il Chelsea, secondo i media francesi, potrebbe acquistare un giocatore dal Paris Saint Germain. Il giocatore in questione sarebbe Lucas Moura. L’ala del PSG, in rotta con il tecnico Emery, non riesce più a trovare spazio nel club parigino, per cui starebbe pensando di trasferirsi. Il Chelsea, per poter acquistare il brasiliano, gli farebbe posto andando a cedere un suo connazionale, Willian. Il calciatore dei Blues, che con Conte non ...

Calciomercato Inter : Icardi-Chelsea - offerta da 113 milioni di euro : Mauro Icardi sarà sicuramente uno dei pezzi pregiati non solo della prossima sessione estiva di Calciomercato, ma già anche in quella invernale potrebbe muoversi qualcosa: l’Inter è avvisata. E’ notizia di oggi, come riportano alcuni tabloid inglesi, di una super offerta del Chelsea di Antonio Conte per il capitano nerazzurro: 100 milioni di sterline, circa 113 milioni di euro. L’attaccante classe ’93, autore di un ...