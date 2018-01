Calciomercato Barcellona | scaricato Deulofeu | ' Non rientra nel nostro progetto' E

Calciomercato - l’annuncio del Barcellona su Deulofeu : importanti novità in chiave Inter : Il Barcellona ha scaricato ufficialmente Gerard Deulofeu. Lo spagnolo non rientra più nei piani del club catalano. Ecco le parole pronunciate da Guillermo Amor, responsabile delle relazioni istituzionali e sportive del Barcellona, ai microfoni di BeIN Sports: “Ci sono molti giocatori in rosa: alcuni rientrano nei piani, altri no. Deulofeu al momento è tra questi e dovrà aspettare la sua occasione. Per capire al meglio quale sarà il suo ...

Philippe COUTINHO lascia il Liverpool per approdare al BARCELLONA. Il brasiliano ha realizzato un sogno mentre la compagine inglese incassa 160 milioni di euro.

Calciomercato Barcellona - non solo Coutinho : altro innesto in arrivo : Calciomercato Barcellona – Completata l’operazione Coutinho, il Barcellona si appresta a mettere a segno un altro colpo. Stando all’emittente Radio Caracol, Yerri Mina sara’ nella Ciudad Condal fra domani e martedi’ per firmare con i blaugrana. E’ insomma questione di ore l’ufficialita’, col Barcellona che avrebbe finalmente trovato l’accordo col Palmeiras per anticipare di sei mesi ...

Calciomercato Barcellona : Coutinho ha firmato! : Il brasiliano verrà presentato lunedì al Camp Nou. Il Liverpool incassa 160 milioni! Philippe Coutinho ha firmato il contratto che lo lega al Barcellona per le prossime cinque stagioni. Il giocatore brasiliano, arrivato nel Gennaio del 2013 per 8 milioni e mezzo di sterline (circa 13 milioni di euro) dall’Inter, diventerà il terzo giocatore più pagato di tutti i tempi battendo anche il precedente record britannico di Paul Pogba dalla ...

Calciomercato. Coutinho al Barcellona - ci guadagna anche l'Inter : Operazione pronta a sconvolgere il mercato di gennaio, Barcellona ancora protagonista. Dopo la cessione record di Neymar al Paris Saint Germain e l'arrivo di Dembelé dal Borussia Dortmund, i blaugrana ...

Calciomercato Napoli / News - ag. Aleix Vidal : sta bene al Barcellona - non si muove

Calciomercato - dalla Spagna : 'Inter in stallo - De Vrij aspetta il Barcellona' : ROMA - Stefan De Vrij ha chiesto tempo all'Inter. Secondo il Mundo Deportivo c'è il sogno Barcellona dietro l'indecisione del difensore della Lazio che è stato più volte seguito dai dirigenti ...

Calciomercato Barcellona - in cinque possono partire a gennaio : i nomi - occasioni per le italiane : I quotidiani catalani l’hanno gia’ ribattezzata “Operacion Salida”. A fronte dei possibili arrivi di Yerri Mina e Coutinho, il Barcellona potrebbe sfoltire la rosa a gennaio e i principali indiziati sono cinque. Rafinha Alcantara, rientrato dopo uno stop per infortunio di otto mesi, reclama spazio e potrebbe trovarlo altrove: il Celta Vigo, dove ha gia’ giocato nella stagione 2013-14 agli ordini di Luis Enrique, lo ...

Calciomercato Inter - Deulofeu idea per gennaio : il Barcellona potrebbe lasciarlo partire in prestito : Due sconfitte consecutive in campionato e l'eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia nel derby contro il Milan, dopo un avvio di stagione straordinario l'Inter sta accusando un periodo di ...

Calciomercato Roma - si avvicina il colpo dal Barcellona - l’agente svela : “veniamo anche in prestito” : Calciomercato Roma – La Roma è alla ricerca di un esterno di difesa. I giallorossi hanno messo nel mirino Matteo Darmian ma soprattutto Aleix Vidal, ai margini del Barcellona ed ex pallino di Monchi. Il suo procuratore per l’Italia ha rilasciato importanti dichiarazioni ai microfoni di ‘Teleradiostereo’: “Confermo l’interesse per il giocatore da parte della Roma, ne ho già parlato con Monchi. Aleix, del resto, ...

Calciomercato - Lazio : de Vrij verso il 'no' al rinnovo. Contatti con Inter e Barcellona : Calciomercato sotto l'albero, perchè con la sessione invernale di gennaio ormai alle porte alcune trattative iniziano a entrare sempre più nel vivo. In casa Lazio ad esempio a tenere banco è la ...

Calciomercato - Iniesta : 'Il mio ultimo Real-Barcellona? Non so - spero di no' : ROMA - 'Non saprei dire se quello di sabato sarà il mio ultimo 'clasico' nel Bernabeu, spero di no. Offerte per il futuro? Si parla spesso di queste cose. Adesso non penso ad altro che alla sfida di ...