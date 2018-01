Calcio | classifica dei 100 calciatori con il più alto valore di mercato | Neymar in vetta

Calcio - Risultati e Classifica Serie A - 18^ giornata : Napoli - primo tempo da favola per volare ancora! Hamsik nella storia. Icardi sbaglia dal dischetto - Inter ko a Sassuolo : Il Napoli continua a volare e supera 3-2 la Sampdoria con un primo tempo da favola che consente agli azzurri di allungare in vetta alla Classifica del campionato di Serie A 2017-2018. Succede tutto nella prima frazione: Ramirez porta in vantaggio i blucerchiati con una punizione dalla distanza, Allan trova subito il pareggio, poi l’ex Quagliarella, sommerso dagli applausi del San Paolo, trasforma un rigore e non esulta. Insigne e Hamsik, ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Torino-Atalanta 1-1 - Ilicic risponde a N’Koulou. Pareggio a metà classifica : Torino e Atalanta pareggiano 1-1 nell’anticipo serale della quindicesima giornata di Serie A. Dopo una mezz’ora abbondante di studio a centrocampo, il primo sussulto arriva dai granata: Ljajic riesce a calciare importante ma Berisha respinge la conclusione. I padroni di casa iniziano a spingere e al 45′ riescono a sbloccare la partita grazie a N’Koulou che anticipa Caldara e riesce a deviare in porta il bel Calcio ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : la classifica del gruppo 6. L’Italia vola a punteggio pieno. Testa a testa con il Belgio : Prosegue immacolato il cammino dell’Italia nelle Qualificazioni per i Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le Azzurre hanno battuto il Portogallo per 1-0 in trasferta, raccogliendo altri tre punti. Un successo d’oro, che proietta le ragazze di Milena Bertolini in testa alla classifica del gruppo 6, a punteggio pieno dopo quattro incontri disputati. Alle spalle dell’Italia c’è il Belgio con 9 punti (una partita in meno): ...

Calcio a 5 - i migliori italiani dell’undicesima giornata di A1 : Julio Miotti De Oliveira vola in testa alla classifica marcatori - Guilherme Stringari tiene a galla Pesaro : C’è tanta Italia nel successo che trascina l’Acqua&Sapone Unigross in vetta alla classifica al termine dell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Julio Miotti De Oliveira è balzato in testa alla classifica dei cannonieri e gli oriundi continuano a fare la differenza insieme a Stefano Mammarella, imbattuto a Imola. Ma anche la Lollo Caffè Napoli si affida alla leadership di Alessandro Patias per volare al ...

Albalonga Calcio - Proia : "Bel riscatto - ma non guardiamo la classifica" : ALBANO LAZIALE - Il beffardo k.o. interno col Latte Dolce è stato cancellato. L' Albalonga ha inflitto un pesante 5-0 ai danni di un'altra sarda, il San Teodoro fanalino di coda che non ha avuto ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : risultati di domenica 19 novembre e classifica. La Juventus perde con la Sampdoria : Napoli a +4. Pareggiano Fiorentina e Torino - stasera l’Inter : Il ricco pomeriggio della Serie A 2017-2018 regala un clamoroso botto. La Sampdoria realizza l’impresa della tredicesima giornata e sconfigge la Juventus con un roboante 3-2: clamoroso scivolone dei bianconeri che incappano nella seconda sconfitta stagionale (la prima in trasferta) e non riescono a rimanere in scia al Napoli, capolista ora lontana quattro punti dopo il successo di ieri contro il Milan. Massimiliano Allegri ha scelto di far ...

Calcio Eccellenza " L'Anagni vince il derby e sale al secondo posto in classifica : (di Anna Ammanniti) Nella dodicesima giornata di campionato valevole per il girone B, il Città di Anagni al Tintisona di Paliano affronta la squadra ciociara dell'Insieme Ausonia. derby vinto ...

