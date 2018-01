Cagliari-Van der Wiel | è già finita? Si va verso la rescissione contrattuale

Cagliari-Juventus - arrivano le scuse dei rossoblu a Matuidi : Cagliari-Juventus, arrivano le scuse dei rossoblu a Matuidi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Matuidi – “Ho assistito a scene di razzismo durante la partita. Le persone deboli cercano di intimidire con l’odio. Io non riesco ad odiare e posso solo essere dispiaciuto per coloro che danno questi cattivi esempi”. IL POST DI Matuidi Così il ...

Cagliari-Juve 0-1 tra le polemiche Allegri : 'Meritavano il pari' : Roma, 7 gen. (askanews) La Juventus vince di misura la partita contro il Cagliari della Sardegna Arena, posticipo della prima di ritorno del campionato di serie A. Finisce 1-0 per i bianconeri, decide ...

Calciomercato Cagliari - via Van Der Wiel : ecco il sostituto ed altro inserimento per la difesa : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari è in piena lotta per raggiungere la salvezza, la squadra di Diego Lopez ha portato al cambio di marcia ed adesso l’obiettivo è provare ad impensierire la Juventus nel difficile match della 20^ giornata del campionato di Serie A. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nelle ultime ore importanti aggiornamenti. Secondo quanto riporta ...

Salute : giovane donna ricoverata a Cagliari per sospetta meningite : Una studentessa Cagliaritana e’ ricoverata dal 22 dicembre scorso all’ospedale Santissima Trinita’ per sospetta meningite. Quando e’ arrivata al pronto soccorso la giovane accusava febbre, vomito e mal di testa. E’ subito ricoverata nel reparto Infettivi e poco dopo trasferita in Rianimazione, dove si trova attualmente, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. La Assl ha subito avviato la profilassi ...

LIVE Serie A - risultati e classifica 30 dicembre in DIRETTA : Roma-Sassuolo 1-1 - annullato il gol ai giallorossi dalla Var Cagliari ed Udinese avanti in trasferta : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 19esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Turno post natalizio per la massima Serie italiana e confronti decisamente interessanti in programma. Sarà Fiorentina-Milan alle ore 12.30 ad aprire la danze di questo turno. I rossoneri reduci dal successo in Coppa Italia contro l’Inter vogliono cercare il risultato positivo anche al “Franchi” contro i viola ma non sarà ...

LIVE Serie A - risultati e classifica 30 dicembre in DIRETTA : Missiroli pareggia all’Olimpico! Cagliari ed Udinese avanti in trasferta : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 19esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Turno post natalizio per la massima Serie italiana e confronti decisamente interessanti in programma. Sarà Fiorentina-Milan alle ore 12.30 ad aprire la danze di questo turno. I rossoneri reduci dal successo in Coppa Italia contro l’Inter vogliono cercare il risultato positivo anche al “Franchi” contro i viola ma non sarà ...

LIVE Serie A - risultati e classifica 30 dicembre in DIRETTA : Pellegrini porta in vantaggio la Roma - vincono Cagliari ed Udinese in trasferta - Benevento avanti con il Chievo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 19esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Turno post natalizio per la massima Serie italiana e confronti decisamente interessanti in programma. Sarà Fiorentina-Milan alle ore 12.30 ad aprire la danze di questo turno. I rossoneri reduci dal successo in Coppa Italia contro l’Inter vogliono cercare il risultato positivo anche al “Franchi” contro i viola ma non sarà ...

LIVE Serie A - risultati e classifica 30 dicembre in DIRETTA : Pellegrini porta in vantaggio la Roma - vincono Cagliari ed Udinese in trasferta : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 19esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Turno post natalizio per la massima Serie italiana e confronti decisamente interessanti in programma. Sarà Fiorentina-Milan alle ore 12.30 ad aprire la danze di questo turno. I rossoneri reduci dal successo in Coppa Italia contro l’Inter vogliono cercare il risultato positivo anche al “Franchi” contro i viola ma non sarà ...

LIVE Serie A - risultati e classifica 30 dicembre in DIRETTA : Pellegrini porta in vantaggio la Roma - vincono Cagliari e Bologna - finiscono i primi tempi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 19esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Turno post natalizio per la massima Serie italiana e confronti decisamente interessanti in programma. Sarà Fiorentina-Milan alle ore 12.30 ad aprire la danze di questo turno. I rossoneri reduci dal successo in Coppa Italia contro l’Inter vogliono cercare il risultato positivo anche al “Franchi” contro i viola ma non sarà ...

LIVE Serie A - risultati e classifica 30 dicembre in DIRETTA : Pellegrini porta in vantaggio la Roma - vincono Cagliari e Bologna : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 19esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Turno post natalizio per la massima Serie italiana e confronti decisamente interessanti in programma. Sarà Fiorentina-Milan alle ore 12.30 ad aprire la danze di questo turno. I rossoneri reduci dal successo in Coppa Italia contro l’Inter vogliono cercare il risultato positivo anche al “Franchi” contro i viola ma non sarà ...

LIVE Serie A - risultati e classifica 30 dicembre in DIRETTA : spicca Roma-Sassuolo - Cagliari in vantaggio a Bergamo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 19esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Turno post natalizio per la massima Serie italiana e confronti decisamente interessanti in programma. Sarà Fiorentina-Milan alle ore 12.30 ad aprire la danze di questo turno. I rossoneri reduci dal successo in Coppa Italia contro l’Inter vogliono cercare il risultato positivo anche al “Franchi” contro i viola ma non sarà ...

Uomo ucciso al Poetto di Cagliari dopo una lite : fermato un giovane di 27 anni : Si chiamava Fabrizio Statzu, 51 anni originario di Uras (Oristano) la vittima dell'omicidio avvenuto questa mattina in un'area attrezzata nel lungomare Poetto di Quartu Sant'Elena, al confine con ...

Cagliari : Domani e lunedì arrivano gli spettacoli Heavy metal e Autocritico : Dopo l'esito scenico dei laboratori per giovani rifugiati curati dai registi Wu Wenguang e Mengqi Zhang , proseguono a Cagliari gli appuntamenti con il festival della creatività giovanile " La città ...

Cagliari - la rinascita di Van der Wiel : Lopez ha la sua nuova freccia : Cagliari, la rinascita di Van der Wiel: Lopez ha la sua nuova freccia Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari, LA rinascita DI VAN DER Wiel- Una prima parte di stagione trascorsa tra infermeria e malcontenti generali dei tifosi. Van der Wiel è pronto a far ricredere tutti e ritagliarsi un ruolo d’assoluto protagonista nella seconda parte di ...