Cagliari | Giulini torna a parlare | la rabbia | la sudditanza psicologica e gli errori

Cagliari-Juventus – Al termine del match vinto alla Sardegna Arena contro il Cagliari, il tecnico dei bianconeri, Allegri, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SkySport Cagliari-Juventus, PARLA Allegri ...

Cagliari-Juventus - Giulini è una furia : “campionato falsato” : A fine partita ha aspettato il direttore di gara Calvarese per chiedergli spiegazioni. Tommaso Giulini non le ha avute, ma il presidente del Cagliari, dopo la sconfitta casalinga con la Juventus, ce l’ha soprattutto con l’arbitro Var Banti. “Cosi’ non va bene – spiega ai microfoni di Premium Sport -, noi ci giochiamo la vita in queste partite. A Roma abbiamo perso con il gol di mano di Fazio al 95°, noi siamo bravi ...

Cagliari - Giulini non dimentica : "Gol Fazio da annullare!" : ... 'Dalle immagini del VAR non è possibile accertare la volontarietà o meno del gol di Fazio - ammette ai microfoni di 'Premium Sport' - Nel dubbio non andava convalidato'.

Cagliari - Giulini : 'Contenti di Lopez - con Rastelli striscia negativa. Sullo stadio...' : Tommaso Giulini, presidente del Cagliar i, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del match contro la Sampdoria: 'Siamo molto contenti del lavoro di mister Lopez. Con Rastelli abbiamo purtroppo avuto una striscia negativa in casa. Ora Lopez ha la squadra in ...

Cagliari - Giulini sotto shock : “disonorata la maglia!” : “Oggi bisogna solo chiedere scusa ai nostri tifosi. Voltiamo pagina e torniamo subito ad onorare la maglia”. Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini sembra incredulo di fronte a quanto accaduto nel pomeriggio. La sua squadra con Lopez al comando, è caduta sotto i colpi del Pordenone, squadra di Serie C. Una prestazione pessima da parte dei sardi che adesso subiscono la strigliata durissima del presidente dopo aver ricevuto una ...

Cagliari - Giulini : 'Contento di Lopez - ma non dimentico Rastelli. Sul mercato...' : Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Torino . 'Il nostro obiettivo è quello di salvarci, la nostra classifica ha meno di punti di quelli pianificati. Sono contento della scelta di Diego Lopez senza ...