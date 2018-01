C Italia | Atalanta-Juve apre semifinali

Coppa Italia : semifinali Milan-Lazio e Atalanta-Juventus Video : Il quadro delle semifinaliste di Coppa Italia è completo: #Milan, Lazio, #Atalanta e #Juventus. Il prossimo turno sara' con gare di andata e ritorno: primo atto mercoledì 31 gennaio con i rossoneri di Gattuso che ospiteranno i biancazzurri di Inzaghi, mentre i nerazzurri di Gasperini se la vedranno con i bianconeri di Allegri. Mercoledì 28 febbraio sfide a campi invertiti. Le vincenti andranno in finale, in programma il 9 maggio. In palio c'è ...

Juventus-Atalanta - Semifinali Coppa Italia 2018 : quando si giocano? Le date e gli orari delle sfide di andata e ritorno. Il programma completo : Juventus-Atalanta sarà la seconda semifinale della Coppa Italia 2018 di calcio. I bianconeri hanno vinto il derby contro il Torino, i nerazzurri hanno invece realizzato l’impresa espugnando il San Paolo di Napoli e ora le due squadre si sfideranno a caccia di un posto in Finale. La squadra di Max Allegri, vincitrice delle ultime tre Coppe Nazionali, partirà con tutti i favori del pronostico contro gli orobici che tornano a giocare una ...

Video/ Napoli Atalanta (1-2) : highlights e gol della partita. Soddisfazione Gasperini (Coppa Italia - quarti) : Video Napoli Atalanta (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio San Paolo ed è stata valida per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 14:51:00 GMT)

Coppa Italia - l'Atalanta elimina il Napoli Video : Ieri sera si è giocata nuovamente la #Coppa Italia e al San Paolo è andata di scena la partita tra Napoli ed #Atalanta. Quest'ultime squadre hanno giocato per accedere alla semifinale della Tim Cup e soltanto nel finale la squadra allenata da Gasperini è riuscita a trionfare. Nel primo tempo ci sono state molte azioni e palle gol ma solo nel secondo tempo le squadre sono riuscite ad infilare il pallone in fondo al sacco. In un primo momento ...

