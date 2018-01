Byton Concept - La Suv elettrica debutta al Ces

: RT @quattroruote: La #Byton Concept anticipa la versione di serie della Suv elettrica e autonoma che debutterà nel 2019 con prezzi attorno… - ItaliaStartUp_ : RT @quattroruote: La #Byton Concept anticipa la versione di serie della Suv elettrica e autonoma che debutterà nel 2019 con prezzi attorno… - quattroruote : La #Byton Concept anticipa la versione di serie della Suv elettrica e autonoma che debutterà nel 2019 con prezzi at… - arocco1992 : Byton Crossover Concept: lo "smartphone su ruote" debutta al CES La startup cinese Future Mobility debutta al... - HDblog : Byton Crossover Concept: lo "smartphone su ruote" debutta al CES - maletaIt : Byton Crossover Concept: lo "smartphone su ruote" debutta al CES -

(Di lunedì 8 gennaio 2018) Dopo le anticipazioni delle scorse settimane laha presentato in anteprima mondiale al Ces di Las Vegas la sua primache prefigura una Suvche, nei piani della start-up, dovrebbe entrare in produzione il prossimo anno.Fino a 520 km d'autonomia. La Casa non ha fornito informazioni dettagliate per quanto riguarda la meccanica della, limitandosi a confermare un'autonomia di circa 400 km, 240 dei quali ripristinabili in soli 20 minuti grazie a un sistema di ricarica veloce, mentre per ricaricare l'80% degli accumulatori sono poi sufficienti altri 30 minuti. La versione base disporrà di un solo motore elettrico, posteriore, da 272 CV ma a listino sarà presente anche una versione dual motor con una potenza di 476 CV e un'autonomia di oltre 520 km.A tutto schermo. Immancabilmente, come per ognidi nuova generazione che si rispetti, anche la...