Bufera sulla Bbc | si dimette la corrispondente da Pechino | ' Donne sottopagate'

Shock in Turchia - spose bimbe anche a 9 anni : Bufera sulla Diyanet : In Turchia anche alle bimbe di 9 anni dovrebbe essere permesso di sposarsi. Lo ha precisato la Direzione per gli affari religiosi turca (suprema autorità musulmana in Turchia) in un lemmario online delle parole islamiche. Un'interpretazione, quella della massima autorità musulmana turca, che sconvolge non poco. Perché anche le bambine di 9 anni dovrebbero avere accesso al matrimonio? Secondo la Direzione, le nozze scongiurano l'adulterio. Ai ...

Bimbi stuprati? Così da sempre È Bufera sulla polizia di Londra : "Non penso che questo fenomeno sia stato inventato negli ultimi anni, è qualcosa che ha fatto parte della nostra società per probabilmente secoli". A dirlo è Cressida Dick, la prima donna della storia a guidare la Metropolitan Police Service - la polizia londinese -, che in qualche modo minimizza le bande di stupratori di bambini, negando qualsiasi collegamento con l'immigrazione.A capo di Scotland Yard da febbraio scorso ...

Pordenone - Gesù sostituito con Perù in una canzone per non turbare i musulmani : Bufera sulla maestra : La parola Gesù sostituita con Perù per non urtare la sensibilità dei bambini stranieri. È accaduto alla scuola primaria Beato Odorico da Pordenone di Zoppola, come scrive Il Gazzettino. Si tratterebbe ...

Segnalate le gravidanze sospette. Ed è Bufera sulla mail ai presidi : "Nelle vostre scuole ci sono stati casi di abbandoni o assenze da parte di studentesse per sospette gravidanze?". Ed è subito polemica. Una polemica infuocata. La mail è stata spedita dall'Ufficio scolastico regionale a tutti gli istituti della Toscana e, nel giro di poche ore, ha acceso proteste a non finire. Tanto che il contenuto di quell'informativa è finita sulle pagine di Repubblica. "È stata inviata su ...

Bologna - concorso “in famiglia” In pole position i figli dei dirigenti Bufera sulla gara del Comune : Bologna, spese inutili per concorso pubblico “fatto in famiglia”. 42.700 euro per pagare una sala che il Comune ha già e 22.600 a una società esterna per i quiz. E guardando i nomi dei vincitori Segui su affaritaliani.it

Velo e turbante nell'immagine della Natività : Bufera sulla chiesa di Ventimiglia : Ventimiglia - Sta facendo discutere e ha sollevato un caso, l'immagine della Natività proiettata, ieri sera, sulla facciata della chiesa di Sant'Agostino, a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Una famiglia di cinque persone: Gesù, Giuseppe, Maria e…? Il problema è proprio quello, ma chi sono gli altri due personaggi? Se lo chiedono in molti e sui social si è scatenata la "caccia agli intrusi". Ma ...

GfVip - problemi con il televoto scatenano i fan di Giulia De Lellis : Bufera sulla finale : televoto bloccato al GF VIP ? Si alza un polverone sulla finale della seconda edizione del Grande Fratello VIP: i fan e le bimbe di Giulia De Lellis furiosi per quanto accaduto durante l'eliminazione ...

Bufera sulla famiglia GenoveseIndagato il baby deputato LuigiMaxi sequestro di beni per riciclaggio : sequestro milionario nei confronti della famiglia del deputato Fi Francantonio Genovese. Coinvolto il rampollo 21enne Luigi, appena eletto nel parlamento regionale in Sicilia Segui su affaritaliani.it

Kevin Spacey accusato di nuove molestie come Weinstein : è Bufera sulla star di House of Cards : Continua la bufera sulla star di House of Cards: Kevin Spacey accusato ancora di molestie sessuali. Stavolta a parlare è l'attore messicano Robert Cavazos, che sulla sua pagina Facebook ha raccontato un episodio risalente a due anni fa in cui l'interprete di Frank Underwood cercò di approfittare di lui mentre era direttore artistico in un teatro londinese durante la stagione 2014-2015. In un lungo post, Cavazos spiega come l'episodio accaduto ...